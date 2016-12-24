TIR şoförü İran’da aracında ölü bulundu

Gaziantepli tır şoförü, İran’da aracının içerisinde ölü bulundu.

Olay 3 gün önce İran’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uluslararası taşımacılık yapan Gaziantepli tır şoförü Resul Demirçi (40) İran’da mola verdiği yerde aracın içerisinde uyudu. Uzun süre aracın yerinden ayrılmadığını gören çevre sakinleri durumdan şüphelenerek tırı kontrol ettiklerinde sürücü Resul Demirçi’yi hareketsiz halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Demirçi’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.



Zehirlendi iddiası

Tır şoförü Resul Demirçi’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Burada yapılan otopsi işlemleri sonrası cesedi defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilen Resul Demirçi’nin araç kaloriferinden gelen karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü öne sürüldü.