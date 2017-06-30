Olay, sabah saatlerinde Şehitkamil ilçesi, Çakmak Mahallesinde bulunan tır otoparkında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde tırların çekilmesi sonucu yerde hareketsiz yatan bir şahsı gören çevre sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis şerit çekerek inceleme yaptı. Yapılan incelemede isminin Ahmed El Salih olduğu öğrenilen 17 yaşındaki gencin vücudunda ezikler olduğu ve pantolonunda tır lastikleri izinin olduğu tespit edildi.

Yakınları fenalık geçirdi

Durumu haber alarak olay yerine gelen Ahmed El Salih’in yakınları gördükleri manzara karşısında gözyaşlarına boğularak fenalık geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ahmed El Salih’in cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan, cesedin olduğu yerde akşamdan park etmiş olan tır şoförüne ulaşan polis ekipleri ifadesini almak üzere gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.