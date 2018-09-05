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05 Eylül 2018 10:54

Tırın kaçak sigara saklanan gizli bölmesi saatler süren çaba ile bulundu

Gaziantep’te yakalanan bir tırın gizli bölmesi polis ekiplerini de şaşırttı.

Tırın kaçak sigara saklanan gizli bölmesi saatler süren çaba ile bulundu

05 Eylül 2018 10:54

Gizli bölmeyi bulabilmek için uzun bir süre çaba sarf eden ekipler, sonunda bulduğu bölmede ise onbinlerce paket kaçak sigara ele geçirdi.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak sigara sevkıyatı ihbarı üzerine harekete geçerek Şahinbey ilçesinde bir tıra operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda aramalara rağmen tırda ihbar edilen sigara bulunamadı.


Gizli bölme için otomatik sistem kurulmuş


Bu kez narkotik dedektör köpeğinin yaptığı arama yapan ekipler, köpeğin verdiği tepkiler üzerine detaylı bir arama başlattı. Önce tırdaki çakıl yükünü boşaltan ekipler, kasada yaptığı incelemede ise bağlantı noktaları belirlendi. ekipler vidaları sökmelerine rağmen kapağın açılmadığını gördü. Tekrar tırın kasasını havaya kaldırmak isteyen ekipler, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ekipler gizli bölmenin kapağını açan otomatik sistemi tespit ederek, kasayı tekrar havaya kaldırdı. Hem gizli bölmeyi bulan ekipler gizli bölmedeki çeşitli markalardaki toplam 32 bin 700 paket gümrük kaçağı sigarayı ele geçirdi.


Gözaltına alınan sürücü hakkında ise 5607 SKM kapsamında gerekli yasal işlemler yapıldı.




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