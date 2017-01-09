Diğer
Kategoriler
09 Ocak 2017 11:54

Tiryakioğlu Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

Tiryakioğlu Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

09 Ocak 2017 11:54

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, toplumun doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilendirilmesi için fedakârca çalışan gazetecilerin meşakkatli bir görev üstlendiklerini söyledi.
GTB Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, basın mensuplarına ekonomik ve sosyal haklar sağlayan 10 Ocak 1961 tarihli yasanın “Çalışan Gazeteciler Günü “ olarak kutlanmasının 56. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Demokrasinin vazgeçilmez yapı taşları arasında yer alan basının, iletişim ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu belirten Tiryakioğlu, "Kamuoyunu basın meslek kuralları çerçevesinde doğru, tarafsız ve ilkeli bir şekilde bilgilendiren gazeteciler yaşadıkları toplumlarda önemli bir misyon ve sorumluluk üstlenmektedirler. Mesleklerini mesai mefhumu gözetmeksizin, gece-gündüz demeden zor şartlarda büyük bir fedakârlık içerisinde yerine getiren basın mensuplarımız aynı zamanda yaşadıkları şehirlerin ekonomik kalkınmasına ve tanıtımına da katkı sunmaktadırlar. Böylesine meşakkatli ve toplum için büyük ehemmiyet taşıyan bir görevi özveriyle yürüten tüm medya çalışanlarımıza müteşekkir olduğumuzu belirtmek isterim. Temennimiz gazetecilerin hayatlarını hak ettikleri uluslararası standartlarda yaşamaları ve ihtiyaç duydukları sosyal haklara kavuşmasıdır. Bu vesileyle ülkemizin milli birlik ve beraberliğini ön planda tutarak, sorumluluk bilinci içerisinde mesleklerini icra eden tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, meslek hayatlarında başarı dolu nice yıllar dilerim" ifadelerini kullandı.
Tiryakioğlu, ayrıca görevleri başında yaşamlarını kaybeden tüm basın çalışanlarını da rahmet ve minnetle yad ettiklerini de açıklamalarına ekledi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
5
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    5°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    8°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    8°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç