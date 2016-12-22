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22 Aralık 2016 12:42

Tiryakioğlu Gaziantep’in kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Tiryakioğlu Gaziantep’in kurtuluş yıl dönümünü kutladı

22 Aralık 2016 12:42

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, kalbi vatan, bayrak ve millet sevgisiyle atan yiğit Gazianteplilerin, 11 ay süren düşman kuşatmasına kahramanca karşı durarak kurtuluş destanı yazdığını ifade etti.
Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımlayan GTB Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, yokluk ve zorluklar içerisinde düşman kuvvetlerine azim ve kararlılıkla karşı koyan Gazianteplilerin, sadece Anadolu halkı için değil tüm mazlum milletler için kurtuluş yolunda umut kaynağı olduğunu belirtti. Esaret altında yaşayıp diz çökmektense, vatanı için şehadete yürüyen yiğit Antep halkının işgal güçlerine karşı verdiği top yekün direnişin dünyada bir emsalinin daha olmadığına dikkat çeken Tiryakioğlu, "Yokluk içerisindeki sivil halkın, kendisinden silah ve asker bakımından kat be kat daha güçlü bir orduya karşı verdiği destansı mücadele Dünya tarihinde Antep savunması olarak bilinmektedir. Yaşanılan tüm zorluklara rağmen dışarıdan destek almadan 11 ay boyunca vatan topraklarını, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla kahramanca koruyup savunan şanlı ecdadımız, 6 bin 317 evladını bu uğurda şehit vermiştir. Canları pahasına Fransız işgaline karşı direnen Gaziantepliler göstermiş oldukları bu kahramanlıkla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de “Ben Gazianteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki, onlar Antep’i kurtardıkları gibi Türkiye’yi de kurtardılar” iltifatına da mazhar olmuşlardır. Şahinbeyleri, Şehitkâmilleri, Karayılanları ve isimsiz nice yiğit kahramanlarıyla büyük bir destana şahitlik eden Antep, TBMM tarafından 8 Şubat 1921 tarihinde şehre ‘’Gazi’’ unvanın verilmesiyle de bu gururunu taçlandırmıştır. Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 95 yıl dönümünü kutladığımız bu gün vesilesiyle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan yapan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 95 yıl önce düşmana karşı verdiği emsalsiz mücadele örneğini şimdide Türkiye’nin ekonomik gelişimi, huzuru ve refahı için sürdüren tüm Gaziantepli hemşehrilerimizin 25 Aralık Kurtuluş Gününü yürekten kutluyorum" dedi.



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