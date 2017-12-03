Tiryakioğlu’ndan engelliler günü mesajı

GTB Başkanı Ahmet Tiryakioğlu mesajında, Dünya Engelliler Günü’nün engellilerin ve engelli ailelerinin yaşadıkları sıkıntılara, beklentilere cevap verebilmek ve toplumsal duyarlılığı daha geniş kitlelere yaymak adına önem arz ettiğini vurguladı. Tiryakioğlu, empati, sevgi, saygı ve özel duyarlılıklarla engelli vatandaşların yaşam şartlarının istenilen seviyeye taşınabileceğini belirterek, Birleşmiş Milletlerin 1992 yılında aldığı kararla, 3 Aralık tarihinin “Uluslararası Engelliler Günü” olarak ilan edildiğini anımsattı. Tiryakioğlu, mesajında, "Engelli kardeşlerimiz yaşadığımız toplumun ve ülkemizin vazgeçilmez değerli birer fertleridir. Sporda, sanatta, siyasette, iş dünyasında ve sivil toplum örgütlerinde gösterdikleri üstün başarılarla göğsümüzü kabartan, fırsat verildiğinde ne kadar büyük işlere imza atacaklarını ortaya koyan bu kardeşlerimize hayatı daha kolay ve yaşanabilir kılmak en asli görevimizdir. Hepimizin birer engelli adayı olduğu gerçeğini hiç bir zaman unutmayarak, bu kardeşlerimizin üreten, sosyal hayatın tamamında aktif ve bağımsız bireyler olarak yaşamlarını idame ettirebilmelerine olanak sağlamamız gerekiyor. Onların hedeflerine ve hayallerine ortak olmak, hayatlarına bir nebzede olsa dokunabilmek birlikte büyük ve güçlü Türkiye olgumuzun temelini oluşturmakta. Bu bağlamda özel bir anlam ihtiva eden bu zaman dilimini sadece yılın bir günüyle sınırlandırmayıp, engelli vatandaşlarımızın her zaman yanında olacak, yaşam standartlarını geliştirecek şekilde yılın tamamına yaymalıyız. Şunu hiçbir zaman unutmamalıyız, engelli olmak kişilerin kendi seçimi ve isteği değildir! Ama bu engelleri ortadan kaldırmak için çaba sarfetmek duyarlı tüm toplumların ortak sorumluluğudur . Bu duygu ve düşüncelerle engelli kardeşlerimiz ve onları hayatlarının hiç bir anında yalnız bırakmayan kıymetli ailelerinin ‘3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.