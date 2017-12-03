Diğer
Kategoriler
03 Aralık 2017 15:50

Tiryakioğlu’ndan engelliler günü mesajı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü "dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tiryakioğlu’ndan engelliler günü mesajı

03 Aralık 2017 15:50


GTB Başkanı Ahmet Tiryakioğlu mesajında, Dünya Engelliler Günü’nün engellilerin ve engelli ailelerinin yaşadıkları sıkıntılara, beklentilere cevap verebilmek ve toplumsal duyarlılığı daha geniş kitlelere yaymak adına önem arz ettiğini vurguladı. Tiryakioğlu, empati, sevgi, saygı ve özel duyarlılıklarla engelli vatandaşların yaşam şartlarının istenilen seviyeye taşınabileceğini belirterek, Birleşmiş Milletlerin 1992 yılında aldığı kararla, 3 Aralık tarihinin “Uluslararası Engelliler Günü” olarak ilan edildiğini anımsattı. Tiryakioğlu, mesajında, "Engelli kardeşlerimiz yaşadığımız toplumun ve ülkemizin vazgeçilmez değerli birer fertleridir. Sporda, sanatta, siyasette, iş dünyasında ve sivil toplum örgütlerinde gösterdikleri üstün başarılarla göğsümüzü kabartan, fırsat verildiğinde ne kadar büyük işlere imza atacaklarını ortaya koyan bu kardeşlerimize hayatı daha kolay ve yaşanabilir kılmak en asli görevimizdir. Hepimizin birer engelli adayı olduğu gerçeğini hiç bir zaman unutmayarak, bu kardeşlerimizin üreten, sosyal hayatın tamamında aktif ve bağımsız bireyler olarak yaşamlarını idame ettirebilmelerine olanak sağlamamız gerekiyor. Onların hedeflerine ve hayallerine ortak olmak, hayatlarına bir nebzede olsa dokunabilmek birlikte büyük ve güçlü Türkiye olgumuzun temelini oluşturmakta. Bu bağlamda özel bir anlam ihtiva eden bu zaman dilimini sadece yılın bir günüyle sınırlandırmayıp, engelli vatandaşlarımızın her zaman yanında olacak, yaşam standartlarını geliştirecek şekilde yılın tamamına yaymalıyız. Şunu hiçbir zaman unutmamalıyız, engelli olmak kişilerin kendi seçimi ve isteği değildir! Ama bu engelleri ortadan kaldırmak için çaba sarfetmek duyarlı tüm toplumların ortak sorumluluğudur . Bu duygu ve düşüncelerle engelli kardeşlerimiz ve onları hayatlarının hiç bir anında yalnız bırakmayan kıymetli ailelerinin ‘3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
17
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    17°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    8°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    8°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    5°C
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç