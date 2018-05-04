Tiyatroyu kentten köye taşıdılar

İncesu Köyü Okulu salonunda sahnelenen oyun, büyük beğeni topladı.

Sosyal ve kültürel etkinlikleri ile dikkat çeken Ahmet Yesevi İlkokulu, bir ilke daha imza atarak, tiyatroyu kentten köye taşıdı. İlkokul öğrencilerinden oluşan “Tiyatro Yesevi” grubu, okul arkadaşlarına sergilemek amacıyla hazırladıkları “Sorumluluğun Ödülü (Akıllı Eşek)” adlı tiyatroyu bu kez de okullarının dışına taşıyarak, Şehitkamil ilçesine bağlı İncesu Köyü’nde sahneledi. Ahmet Yesevi İlkokulu Müdürü İsmail Sönmez ve Müdür Yardımcıları İsa Akkuş ve Kemal Akay ile “Tiyatro Yesevi” oyuncuları, İncesu Şehit Orhan Günay İlkokulu-Ortaokulu’na giderek oyunlarını köy okulu çocukları için sergiledi. Büyük bir beğeni ile izlenen oyunun ardından, İncesu Şehit Orhan Günay İlkokulu-Ortaokulu Müdürü Ömer Aksu, ‘’Oyuncuları tebrik ederim. Öncelikle bu tiyatroyu okulumda sergilediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kim demiş köyde tiyatro yapılmaz diye. Bu gibi sanatsal ve sosyal etkinlikler özellikle ilkokul çağındaki çocuklar üzerinde olumlu etki yaratıyor ve olabildiğince çok çocuğa ulaşması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Köy okullarına tiyatro turnesi sürecek

Ahmet Yesevi İlkokulu Müdürü İsmail Sönmez ise "Oynanan tiyatro oyunu, henüz iki aydır çalışmalarına başlayan okul tiyatro grubunun ilk deneyimi olmasına rağmen öğrencilerimiz iyi bir performans ortaya koydu. Tiyatro Yesevi Grubu çalışmalarına devam edecek ve oyunlarını imkanlarımız ölçüsünde tiyatroya hasret köy okullarına mini turne şeklinde sergileyeceğiz" diye konuştu.