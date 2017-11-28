TOBB Genç ve Kadın Girişimciler Kurulu bölge toplantısı yapıldı

Toplantının açılışında konuşan TOBB Girişimcilik Daire Başkanı Ozan Acar, Gaziantep’in sanayisi ve girişimcilik ruhuyla ülkemizde örnek gösterilen bir kent olduğunu söyledi. Acar, TOBB’un kadın ve genç girişimcilerin çalışmalarına ve projelerine çok büyük önem verdiğini belirterek, “TOBB Gaziantep Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu’nun yaptığı projelerin 81 ile yayılmasını istiyoruz. Gerçekten başarılı ve güzel çalışmalar yapıyorlar. Zaten Gaziantep bölgede ekonomide örnek gösterilen bir il konumunda. Bu bölgemiz tarihi yapısı ve insanlarıyla çok dinamik bir bölge. Sadece mevcut olan bu potansiyeli daha iyi değerlendirmek için bölgenin ekonomik bağlantılarını kuvvetlendirelim. Burada ekonomik merkez Gaziantep’tir. Bu yüzden bu toplantıyı Gaziantep’te yapıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde diğer illerimizde de bu tür toplantılara devam edeceğiz” dedi.

Toplantıda daha sonra söz alan TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hülya Akkaya ve Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İbrahim Yetkinşekerci kurullarının faaliyet sunumunu yaptı. Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu Koordinatör Odası Gaziantep Ticaret Odası Genel Sekreter V. Figen Çeliktürk ve Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Koordinatör Odası Gaziantep Sanayi Odası Proje Planlama ve Eğitim Dairesi Müdürü İbrahim Çalı, genç ve kadın girişimciler ile yürütülen projeler hakkında bilgi verdi. Müşterek bölge toplantısı daha sonra yapılan İl Kadın ve Genç Girişimciler Kurul Başkanlarının sunumu ve toplantı sonuç raporunun hazırlanması ile sona erdi.

Toplantıya, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Batman, Şırnak, Adıyaman ve Kilis illerinin kadın ve genç girişimciler kurulu başkan ve temsilcileri ile kurul üyeleri katıldı.