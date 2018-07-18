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18 Temmuz 2018 12:28

TOBB kadın girişimciler’den TOBB başkanı Hisarcıklıoğlu ve bakan Pekcan’a ziyaret

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurul Başkanları, TOBB 74.

TOBB kadın girişimciler’den TOBB başkanı Hisarcıklıoğlu ve bakan Pekcan’a ziyaret

18 Temmuz 2018 12:28

Genel Kurulu’nda yeniden TOBB Başkanı seçilen M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na tebrik ziyaretinde bulundu.


TOBB Güneydoğu ve Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı G. Hülya Akkayave Kadın Girişimciler Kurul Başkanları daha sonra TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan´a tebrik ziyareti gerçekleştirdi.


Ziyaret esnasında yapılan toplantıda kadın girişimci sayısının artırılması yönünde görüş alışverişinde bulunuldu.


Bakan Pekcan’a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Akkaya, “TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı yapan Sayın Ruhsar Pekcan’ın Ticaret Bakanı olmasından büyük mutluluk duyduk. Yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. Kadın girişimciler olarak bizlerde kentimizin ve ülkemizin kadın girişimci sayısının artması noktasında elimizden geleni yapacağız” dedi.


Ziyaret için kurul üyelerine teşekkür eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan konuşmasında, kadın girişimcilere yenilikçi ve teknoloji odaklı projeler üretmeleri çağrısında bulunarak, “Ruhsar Pekcan olarak söz veriyorum, projelerinize Bakanlığımın dışında da uluslararası fonlardan finansman bulacağım. Yeter ki siz yaratıcı, sürdürülebilir, yapıcı, uygulanabilir, istihdam artırıcı projelerle gelin” diye konuştu.


Konuşmaların ardından TOBB Güneydoğu ve Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı G. Hülya Akkaya, Bakan Pekcan’a Antep Kutnu Kumaşından yapılmış hediye takdim etti.




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