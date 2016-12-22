Topçuoğlu, Gaziantep’in kurtuluşunun 95’inci yıldönümünü kutladı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Antep Savunmasında hayatın her alanına yayılan bir hikaye olduğunu belirtti.

Topçuoğlu, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 95’inci yıldönümüne ilişkin yaptığı açıklamada, yokluk, açlık ve çaresizliğe rağmen vatan savunmasından geri durmayan Anteplilerin bugüne ve yarına çok büyük bir miras bıraktığını söyledi.

Dünya tarihinde eşi benzeri olmayan Antep Savunmasının hem düşmana hem de açlığa karşı verilen önemli bir mücadele olduğuna dikkati çeken Topçuoğlu, “Bugün bu topraklarda işten ve aştan bahsedebiliyorsak bunu atalarımızın yılmak bilmeyen mücadelesine borçluyuz. Eğer düşman işgaline göz yumup, sessiz kalsalardı bugün Gaziantepli değil Antepli olacak, belki de her türlü zorluğa karşı koyamazdık. Bitmek tükenmek bilmeyen azmimizi ve girişimci ruhumuzu aslında 100 yıl önce verilen mücadeleden alıyoruz. Bu ruhu bizlere kazandıran atalarımıza minnettarız” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini hatırlatan Topçuoğlu, dün düşmana karşı dik duran ve gerektiğinde canını seve seve veren bir neslin torunları olarak bugün de aynı azim ve kararlılıkla düşmana karşı mücadele etmeye devam ettiklerini vurguladı.

Antep Savunmasında şehit olanları ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını söyleyen Topçuoğlu, “Şehrimizin bugünlere gelmesinde emeği olan herkesi şükranla anıyorum. Bıraktıkları mirası geleceğe daha güçlü bir şekilde taşımak boynumuzun borcudur. Bunun için çalışıyor, bunun için üretiyoruz. Allah bu millete bir daha kurtuluş mücadelesi yaşatmasın” diye konuştu.