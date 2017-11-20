Topçuoğlu: “Şehrin başarısında ‘Ortak Akıl’ etkili oldu’’

Capital ve Ekonomist dergilerinin, Fibabanka ve Vodafone destekleri, Gaziantep Sanayi Odasının (GSO) katkılarıyla bir otelde düzenlenen ‘Anadolu Markaları Yarışıyor, Türkiye İlerliyor’ konulu panelde konuşan Mustafa Topçuoğlu, Gaziantep sanayisi ve Gülsan Holding hakkında bilgiler verdi. Topçuoğlu, 2017 yılının zor bir yıl olduğunu fakat Gaziantepli sanayicilerin hızlı kararlar alabilen ve tek bir pazara bağlı kalmayan yapısı nedeniyle 2017 yılının başarılı bir şekilde geçirdiğini dile getirdi.

Gaziantepli sanayiciler olarak üretim sürekliliğini, istihdamın korunmasını ve arttırılmasını başarı olarak gördüklerini aktaran Topçuoğlu şunları dedi: “2017 yılı Türkiye açısından gerek jeopolitik riskler gerekse içerideki bir takım gelişmeler dikkate alındığında açıkçası kolay bir yıl değildi. Ancak bizler Gülsan Holding olarak Gaziantepli sanayiciler olarak hızlı hareket eden hızlı kararlar alabilen ve Pazar değişikliğini yapan bir özelliğimiz var. Bundan dolayı biz jeopolitik olarak bölgemizdeki olumsuzluklara rağmen ürünlerimizi tek pazara bağlı olmamamız ve dünyanın 185 ülkesine ihracat yapabilme özelliğimizin olması ve ürün çeşitliliği, araştırma geliştirme, pazarlara sürekli yenilikler sunmamız münasebetiyle 2017 yılında başarılı bir yıl geçirdik. Bizler üretimin sürekliliğinin sağlanması, istihdamın korunması ve arttırılmasının önemli bir başarı olarak görüyoruz. Kapasite kullanımı açısından Gaziantepli sanayicilerin hepsinde bu özellik var. Bizler işe uzun vadeli olarak bakarız. Gülsan olarak da bizim bakışımız bu. Bizim birinci önceliğimiz üretimin devamlılığı, istihdamın korunması, çalışanlarımıza işin sürekliğini sağlamak bizim birinci önceliğimiz. Bu bilinçle hareket ederek para az kazanırız, çok kazanırız. Kar oranları düşebilir. Kar etmeyebiliriz ama bizim birinci önceliğimiz Gaziantepli sanayiciler olarak üretim ve istihdamın sürekliliğinin sağlanmasıdır. Bütün bunları göz önüne aldığımız zaman biz 2017 yılını kapasite kullanımı, istihdamın korunması ve ihracatın arttırılması yönünde başarılı bir yıl olarak geçirdik.”

“Pazarda fark oluşturduk”

Gülsan Holding’in yakaladığı başarının kalite ve güven endeksi ile orantılı olduğunu aktaran Mustafa Topçuoğlu, bir firmanın marka olabilmesinin, başarısı, pazardaki bilinirliliği ve firmaya gösterilen güvenle ilgili olduğunu ifade etti. Gülsan Holding olarak pazarda farklılıklar oluşturduklarını söyleyen Topçuğlu şöyle devam etti: “Müşteri memnuniyetimiz birinci önceliğimiz. Kalite birinci önceliğimiz. Farklı ürünler konusunda araştırma geliştirme yaparak bunları pazarlara sunmak birinci önceliğimiz. Pazarın ihtiyaçlarını önceden tespit ederek buna hazır olmak yine bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor. Biz, gerek iş yapış şeklimiz, iş kültürümüz ve piyasanın bizlere duyduğu güvenle iyi bir markayı oluşturuyoruz. Bu konuda da biz gerçekten Gülsan olarak fark oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Bizim işimizle ilgili farklı bir yaklaşımımız var. İşimize duygusal bir bakış açımız var. Firmalar bir yıllık süreçteki bilançoyla başarılarını değerlendirir. Bizim başarıyı değerlendirme şeklimiz farklı. O yıl içerisinde müşteri memnuniyetini yakaladık mı, üretimi sürekli halde tutabildik mi, istihdamı koruyabildik mi? İhracat rakamlarımızı arttırdık mı? Piyasalarda güven anlamında güvenirliliğimizi koruyabildik mi? bütün bunları yaptığınız zaman zaten siz fark oluşturuyorsunuzdur.”

Gülsan’ın 5 yıllık planı

Gülsan Holding’in gelecek planlarından da bahseden Topçuoğlu, endüstri 4.0 döşümü için şirketlerin alt yapılarının tamamlanarak önümüzdeki 5 yılda bu alanda çalışmalar yapacaklarını dile getirdi. İş dünyasında rekabetin giderek arttığını aktaran Topçuoğlu, “Çoğu sektörde arz talepten daha fazla. Bizim de gerek şehir olarak, gerekse firma olarak başarılı olabilmemiz için fark oluşturmamız lazım” dedi.

Gülsan Holding’in gelecek dönemde şirket içi eğitime de büyük önem vereceğini aktaran Topçuoğlu, “Endüstri 4.0 bizim için olmazsa olmazlardan birisi. Bu üretimin başlangıcından ürünün müşteriye ulaştırılmasına kadar süreçte endüstri 4.0’ın kalite ve otomasyon anlamında ve insan faktöründen doğan hataları yok etme anlamında önümüzdeki beş yılda çok ciddi çalışmalar yapma hedefimiz var. Şirketlerimizde bilgi işlem alt yapısını önümüzdeki üç yıl içerisinde entegrasyonu tamamlayarak yine tabi ki insan hatalarını yok etmek ve siparişin alınmasından müşteriye malın ulaştırılmasına kadar olan süreçte bilgi işlem alt yapısını daha da güçlendirmek ve burada doğru servis doğru kalite ve hizmet verebilmek için bu konularda da çalışma hedeflerimiz var. Bunlar içerisinde endüstri 4.0 ve bilgi işlem teknolojik olarak üretimde, satışta satın alma konularında önceliklerimiz var. En önemli insan odaklı çalışmalarımızdan biriside önümüzdeki beş yıl içerisinde eğitimdir. Biz şirket içi eğitim konusunda fark yarmak istiyoruz. Bugüne kadar biz bu eğitimleri veriyoruz ama bundan sonraki süreçte de şirket içi eğitimlerle hem daha insanların şirkete sahiplenmesi; şirketle birlik ve beraberlik içerisinde olması ve bu yapının içerisinde olması konusunda eğitimler ve yapılacak kurumsallaşma bizim için çok önemli. Aynı zamanda da bu eğitimlerle çalışanlarımızın özellikle kendi kendilerini yetiştirmeleri iş kazalarına karşı daha duyarlı olmaları ve iş kazalarını ortadan kaldırma konusunda, yetki sorumluluk alma, araştırma geliştirme konusunda ki yönlendirme konusunda da eğitimlerimize önem vereceğiz” diye konuştu.

2023 hedefi 30 milyar dolar

Gaziantep’te ki iş dünyansın her zaman canlı olarak kalmayı başardığını söyleyen Mustafa Topçuoğlu, kentin jeopolitik konumunun ihracat için inanılmaz fırsatlar sunduğunu dile getirdi. “Mücadele ruhu Gazianteplinin en önemli özelliği” diyen Topçuoğlu, “Bu kurtuluş savaşından bu yana gelen bir ruh. Bunu aynı şekilde sanayi ve iş dünyasında da götürüyor. Gaziantep’te sürekli yatırım var. Yatırımlar Türkiye’de ki büyümenin üzerinde bir yüzdeyle devam ediyor. Bizdeki bilinç Gaziantepli sanayiciler olarak daha çok üretmemiz, istihdam sağlamamız ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırabilmemiz için üzerimize düşen görevlerimizi yapmamız lazım. Gaziantep’in 30 milyar dolar bir ihracat hedefi var. Bunun da tek çıkış yolu üretimden geçiyor. Bizde bu güne kadar olduğu gibi bu süreci en iyi şekilde değerlendireceğimize ve gerçekleştireceğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Şehrin başarısındaki temel öğe ‘Ortak Akıl’

Gaziantep’in iş dünyasının bu kadar başarılı olmasında en büyük etkilerden birinin ortak akıl ile hareket etmek olduğunu söyleyen Mustafa Topçuoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Türkiye ortalamasının üzerinde büyümesinde en önemli nedenlerden birisi de ortak akıldır. Bu şehirde bu sadece iş adamının sanayicinin kişisel başarısıyla olan bir olgu değil, bir başarı değildir. Bu şehrin markalaşmasında tabi ki iş adamı ve sanayiciler çalışıyor ama Gaziantep’in bir ortak aklı var. Bu başarının nedeni de bu. Bu şehrin valisi, belediye başkanları, milletvekilleri sivil toplum örgütleri, şehrin menfaatleri ve başarısı söz konusu olduğunda, şehri başarısı ve menfaatleri için her zaman ortak aklı ortaya koyabilen, bir biriyle çekişme içerisinde değil, şehrimize nasıl daha fazla değer katarız hedefiyle birlik ve beraberlik içerisinde çalışan bir yapısı var. Bizim örnek veriyorum OSB’nin veya sanayicinin bir problemi olduğunda bu şehrin valisi, belediye başkanı milletvekilleri muhalefet milletvekilleri de dahil olmak üzere, o sorunun çözümü için sanayi odası, ticaret odası her kes bir konuda anlaşıp bunun gerçekleşmesi için Mücadele eden bir yapısı var. Bence bu şehrin başarısında ki en temel öge ortak akıldır” diye konuştu.