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Toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi

Gaziantep’te sabah saatlerinden itibaren Suriye üzerinden gelen toz bulutu etkili oldu.

Gaziantep'te sabah saatlerinden itibaren Suriye üzerinden gelen toz bulutu etkili oldu. Toz bulutu görüş mesafesini düşürürken hayatı olumsuz etkiledi.


Gaziantep'te öğle saatlerinden itibaren Suriye üzerinden gelen toz bulutu etkili oldu. Toz bulutu görüş mesafesini düşürürken hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan toz bulutu, Gaziantep genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Toz bulutu nefes almayı güçleştirirken, araçların üzeri de tozla kaplandı.


Toz bulutunun gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi olması bekleniyor.

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