Trafik kazası geçiren ailede baba da hayatını kaybetti

Şerif Osanmaz da hayatını kaybetti. Aileden geriye bir tek 7 yaşındaki Emirhan kaldı.

Şehitkamil ilçesi Burç Mahallesi’nde bayramın ilk günü yaşanan trafik kazasında, bayramlaşmak üzere bir yakınlarının evine giden M. Şerif Osanmaz idaresindeki otomobil aşırı hız nedeniyle elektrik direğine çarpmıştı. Kazada 6 aylık Ergün Osanmaz olay yerinde hayatını kaybederken, anne Sevgi Gül Osanmaz (28) ise kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinde hayatını kaybetmişti.

3 gün sonra baba da öldü

Kazada ağır yaralı olarak tıp fakültesinde tedavi altına baba M. Şerif Osanmaz (32), yoğun bakımdaki 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Osanmaz’ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza sonrası 4 kişilik aileden geriye bir tek ilk çocukları olan 7 yaşındaki Emirhan kaldı. Emirhan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.