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26 Haziran 2017 19:31

Trafik polislerinin bayram mesaisi

Gaziantep’te polis ekipleri otoyol üzerinde otobüsleri durdurarak kolonya ve bayram şekeri ikram etti.

Trafik polislerinin bayram mesaisi

26 Haziran 2017 19:31


Gaziantep Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarına bağlı ölümler ve sakatlanmaların yaşanmaması için bayram boyunca otoyol üzerindeki kontrol noktasında araçları durdurarak trafik kurallarını hatırlattı. Bayram dolayısıyla sürücülere ve yolculara kolonya ve bayram şekeri de ikram eden polisler, araçlarda bulunan çocuklara ise oyuncak verdi.


Uygulama noktasında polis ve jandarma ekipleri nöbetleşe yaptıkları yol uygulamasında kuralları hatırlatarak kaza riskinin azaltılması çalışmasının yanı sıra, araçlarda kimlik kontrolü ve arama da gerçekleştirdi.


Uygulama noktasında konuyla ilgili bir açıklama yapan Gaziantep Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde Görevli Başkomiser Zeynel Kubat, ülkemizde her yıl trafik kazaları sonucu çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği ve kazalara bağlı olarak sakatlandıklarını vurguladı.


Kubat konuşmasının devamında, “İçişleri Bakanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün talimatları doğrultusunda bayram tatili süresi boyunca ek tedbirler aldık. Bu tedbirlerimiz arasında belli noktalara kurulmuş uygulama noktalarımızın yanı sıra, drone ile de havadan takip ettiğimiz sürücülerin kural ihlalleri ve yasa dışı eylemlerini denetledik. Ay zamanda daha önce yaşanan kazaların olduğu bölgelerde, kazaların oluş şekillerine göre tedbirler ve planlamalar yapıyoruz. Örneğin hızdan kaynaklı bir kaza yaşanmışsa o bölgelerde radar denetimlerine ağırlık verdik. Bunun yanında uygulamalarda araçların ve sürücülerin evraklarını denetleyerek, kural dışı olanlar hakkında da yasal işlem gerçekleştiriyoruz’’ diye konuştu.


Diğer yandan uygulamada görevli Başkomiser Zeynel Kubat ve ekibi, yolcuları yanı sıra nöbetleşe çalıştıkları jandarma ekiplerine kolonya ve şeker ikram ederek bayramlarını kutladı.


Gaziantep İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren’de uygulamada görevli polisleri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.




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