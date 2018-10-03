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Trafo patlaması sonucu yandığı iddia edilen genç hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde trafo patlaması sonucu yanarak yaralandığı iddia edilen Y.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde trafo patlaması sonucu yanarak yaralandığı iddia edilen Y.B. hayatını kaybetti.


İddiaya göre, 4 gündür kayıp olan Y.B. (28), Gaziantep 25 Aralık Hastanesi yanık merkezinde bulundu. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçe girişinde trafo patlaması sonucu yandığı iddia edilen Y.B.'nin fenalaştığını gören arkadaşları ambulans çağırarak genci 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Y.B. hayatını kaybetti. Durumdan haberi olmayan aileye ise hastane polisi bilgi verdi.


Cenaze Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, ailenin feryatları yürekleri dağladı. Yapılan otopsinin ardından cenaze aileye teslim edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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