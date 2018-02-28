TSK Dayanişma Vakfi’ndan GTO Yönetimine teşekkür ziyareti

TSK Dayanışma Vakfı Genel Müdürü Emekli Tümgeneral Sadık Çelikörs Vakfa ilk bağış yapan kurumun Gaziantep Ticaret Odası olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde huzur haklarını Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Dayanışma Vakfı’na bağışlayan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Meclis ve Meslek Komite üyelerinin bu örnek davranışından dolayı TSK Dayanışma Vakfı Genel Müdürü Emekli Tümgeneral Sadık Çelikörs İdari Şube Müdürü Emekli Albay Alp Günseren’le birlikte Gaziantep Ticaret Odası’na teşekkür ziyaretinde bulundu. GTO’yu ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Fatih Güllüoğlu, Sadık Koçak, Yönetim Kurulu Üyeleri Sami Akay, Hüseyin Özgüler, Ömer Faruk Melekoğlu, Kamil Tosun, Bülent Evyapan ve Mustafa Zor’la görüşen TSK Dayanışma Vakfı Genel Müdürü Çelikörs, meclis ve meslek komite üyelerinin bu örnek davranışından dolayı Yönetim Kurulu nezdinde hepsine teşekkür ederek vakfın çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

Bağış yapan ilk oda olmanın gururunu yaşıyoruz”

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Afrin’de Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında başarılı bir süreci yöneterek göğümüzü kabartan Mehmetçikle gurur duyduklarını söyledi.

TSK Dayanışma Vakfı’na bağış yapan ilk oda olmanın gururunu yaşadıklarını belirten GTO Yönetim Kurulu Başkanı Hıdıroğlu, “Şanlı ordumuz sınır ötesinde vatan savunması yapıyor. Türk ordusunun gücünü herkes iyi bilir. Terör ateşini kaynağında söndürmek azmiyle tüm dünya nezdinde haklı gerekçelerle; tarihi şanla ve şerefle dolu asil Türk ordusunun Afrin’e düzenlemiş olduğu Zeytin Dalı harekâtı neticelenene kadar sürecektir. Türk milleti kahraman Mehmetçiklerimizin bu savunma amaçlı onurlu operasyonuna sonuna kadar destek vermektedir. Ülkemizin haklı ve meşru bir operasyon yürüttüğü Afrin’de askerimizin yalnız olmadığını, yüreklerimizin toplu attığını herkesin bilmesini isteriz. Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için her koşulda görev yapan Mehmetçiklerimizle ne kadar gurur duysak azdır. Onların hakkını ödememiz mümkün değil. Sonuna kadar devletimizin yanındayız ve operasyonu destekliyoruz. Tüm askerlerimize ve emniyet güçlerimize sağlık ve başarılar diliyoruz. Allah hepsini korusun, görevlerinde başarılar nasip etsin” dedi. Ziyarette TSK Dayanışma Vakfı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerini bilgilendiren Genel Müdür Çelikörs, TSK’da profesyonel orduya ağırlık verilmesiyle birlikte şehit ve gazi profilinin değiştiğini, TSK Mehmetçik Vakfı’nın şehit ve gazi olan er ve erbaşların ailelerine yardım ettiğini, TSK Dayanışma Vakfı’nın ise mevzuat gereği TSK’nın rütbeli ve profesyonel personeline yardımda bulunduğu söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) ‘profesyonel ordu’ anlayışının öne çıkmasıyla birlikte şehit ve gazi personelin büyük bölümünü subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erlerden oluştuğuna dikkat çeken Çelikörs, “Yeni yapı çerçevesinde, artık risklerle karşılaşanların büyük bölümü profesyonel kadrolardan oluşuyor. Söz konusu personelin şehit veya gazi olması hâlinde yardım sağlayan kuruluş TSK Dayanışma Vakfı oluyor. Şehit aileleri ve gazilere yardımları askerî personelden gönüllülük esasına göre toplanan yıllık katkı paylarıyla yapmaya çalışıyoruz. Geçen yıl 189 rütbeli şehit verdik. 1 Ocak’tan bu yana 59 şehidimiz var. Şehit olanların yüzde 70’i uzman çavuşlar ve sözleşmeli erler. Köylerden gelmiş Anadolu çocukları. Vatandaşlarımızı ülkemizin güvenliği için canını feda etmekten kaçınmayan kahraman TSK personelinden şehit ve gazi olanların emanetlerine sahip çıkmaya davet ediyoruz. Gaziantep Ticaret Odası vakfımıza bağışta bulunan ilk kuruluş oldu. Bundan dolayı Yönetim Kurulu üyeleri başta olmak üzere bağışta bulunan Meclis ve Meslek Komite üyelerine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ziyaretin ardından TSK Dayanışma Vakfı Genel Müdürü Emekli Tümgeneral Sadık Çelikörs, GTO Başkanı Beyhan Hıdıroğlu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Güllüoğlu’na günün anısına birer plaket takdim etti.