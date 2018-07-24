TÜFAD Yıldızlar Şenliği final grubu kadroları belirlendi

Başarılı file bekçisi, organizasyonun ilk iki etabında profesyonel scouting ekiplerinden tam not aldı.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) tarafından Türkiye’nin UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası adaylığını desteklemek amacıyla düzenlenen U-12kategorisi 5. Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği 1. etabında çok sayıda profesyonel kulübün oyuncu izleme ekipleri ile TÜFAD tarafından görevlendirilen oyuncu izleme ekiplerinin raporları doğrultusunda Türkiye genelinde U-12 yaş grubunda 600 katılımcı sporcu arasından yeşil-siyahlı file bekçisi İbrahim Etem Oğuz’un organizasyonun final etabına davet edilmesi, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü futbol şubesinde görevli teknik adamları ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Gaziantep Şubesini oldukça mutlu etti. 30 Ağustos-2 Eylül 2018 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek olan organizasyonun final sürecinde 12’şer sporcudan oluşan 4 takım mücadele edecek. Scouting ekiplerin (futbolda yetenek avcıları ekibi) büyük bir ilgiyle takip edeceği süreç sonrasında yıldız bir futbolcu olma hayali ile Şehitkamil Belediyesi Futbol Akademisinde son 3 yıldır gece gündüz demeden mesai yapan altın eldiven İbrahim Etem Oğuz, hayallerine bir adım daha yaklaşacak.

Başarılı bir eldiven büyük emekler sonunda yetişiyor

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Gaziantep Şube Başkanı İsmet Savcılıoğlu, yeşil sahada başarılı bir eldivenin büyük emekler sonucunda yetiştiğini ifade etti. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği genel merkezi tarafından organize edilen 5. Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Şube Başkanı Savcılıoğlu, “Genel merkezimiz tarafından Türkiye’nin UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası adaylığını desteklemek amacıyla düzenlenen U-12 kategorisi 5. Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği 1. etabını ülkemiz genelinde 600’ü aşkın sporcunun katılımıyla 21-23 Nisan 2018 tarihleri arasında farklı bölgelerde gerçekleştirmiştik. Bu organizasyonu büyük bir ilgi ile takip eden profesyonel spor kulüplerinin altyapı futbolcu izleme ekipleri ve derneğimiz tarafından oluşturulan raporlama sonucunda elit düzeyde 48 altın krampon belirlendi. Bu organizasyonda final etabına kalmak ve teknik adamlardan başarılı bir not almak oldukça zor. Bu bağlamda Ankara’da gerçekleştirilecek büyük finalin vizesini cebine koyan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Sporcusu kardeşimiz İbrahim Etem Oğuz’a başarılar diliyorum. Başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu, olmak üzere yeşil-siyahlı değerli kulüp yöneticilerini ve teknik ekibi gönülden tebrik ediyorum. Başarılı bir futbolcu olmak, büyük bir emek, sabır ve disiplin işi ancak tüm mevkilere göre yeşil sahada bir file bekçisi yetiştirmek çok daha zor. Kaleyi emanet edecek kadar güven veren bir eldiven büyük emekler sonunda yetişiyor. Sporcumuzun bu başarıyı elde etmesinde başta değerli ailesi olmak üzere emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Sporcumuza başarılar diliyorum

Şehitkamil Belediyesi Futbol Akademisi Kaleci Antrenörü Murat Yanar, sporcuları İbrahim Etem Oğuz’un başarısının tesadüf olmadığını, başarılı eldivenin kaleye geçme isteğiyle birlikte gece gündüz demeden yeşil sahada yoğun bir mesai yaptığını söyledi. Tecrübeli antrenör Yanar, finaller öncesinde daha çok çalışacaklarını belirterek altın eldivene başarı dileklerinde bulundu.