Tuğgeneral Atak'tan GAGİAD Dernek merkezine ziyaret

Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel ve 13.Dönem Yönetim Kurulu üyelerini GAGİAD Dernek Merkezinde ziyarette bulundu .

Görüşme esnasında Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, GAGİAD'ın Gaziantep için önemli bir sivil toplum kuruluşunu olduğunu belirterek, bu kuruluşların daha fazla projelerde bulunması için birlik ve beraberlik içerisinde birlikte hareket etmelerinin daha faydalı olacağını belirtti. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak'ın nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti belirten GAGİAD Yönetim Kurulu Bora Tezel,yönetim kurulu olarak Gaziantep'in ve bölgenin sosyal,ekonomik gelişmesine ve ilerlemesine katkı sağlayacak her türlü projeye destek olacaklarını sözlerine ekledi.

Görüşme çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.