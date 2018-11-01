Tüm zamanların ihracat rekoruna GAİB'den önemli Katkı

Böylece Türkiye tarihinde aylık bazda tüm zamanların ihracat rekoruna imza atıldı. Son 12 aylık dönemde, Türkiye'nin ihracatı yüzde 7,9 artışla 166,8 milyara ulaştı.

2018 yılının Ocak-Ekim ayları ihracat rakamlarını açıklayan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Türkiye'nin ihracat performansına bölge olarak önemli katkıda bulunduklarını, Ekim ayında bölge ihracatının artışına devam ettiğini ifade ederek, "Bölgemizden yılın ilk on ayında 187 ülkeye toplam 6 milyar 995 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir" dedi. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) tarafından Ekim ayında kayıt altına alınan ihracat rakamları hakkında bilgi veren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bölge ihracatının bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,3 artışla 806 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti. Kileci yaptığı açıklamada, Gaziantep'ten yapılan ihracatın ise Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,4 artışla 655 milyon dolar olduğunu açıkladı. İhracat rakamlarına ek olarak Başkan Kileci, ihracat hedeflerini yakalamak için önemli çalışmalar yürütülmekte olduğunu ve üreticilerin yoğunlaşan rekabet ortamında AR-GE ve İnovasyon'a yönelerek yenilikçi ürünler geliştirmeye çalıştıklarını, bu çalışmaların ihracatın daha da arttırılması için umut verici olduğunu sözlerine ekledi.

Güneydoğu Anadolu ihracatında artış sürüyor

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine dayanılarak yapılan yazılı açıklamada, GAİB'in 2018 yılında Ocak-Ekim döneminde, kayıt altına aldığı ihracatın 2017 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 5,7 artışla toplam 6 milyar 995 milyon dolar olarak gerçekleştiği ifade edildi.

İhracatta Ortadoğu ülkeleri lider

GAİB üzerinden yapılan ihracat ülke gruplarına göre incelendiğinde, Orta Doğu Ülkeleri'nin yüzde 49 ile ilk sırada yer aldığı, AB ülkelerinin yüzde 20 pay ile ikinci ve Afrika Ülkeleri'nin ise yüzde 11 pay ile üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir. Bölgeden Ocak-Ekim 2018 döneminde 187 ülkeye ihracat gerçekleştirildiği ve Irak, ABD, Suriye, İtalya, Suudi Arabistan, İngiltere, İran, Almanya, İsrail ve Belçika'nın en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında olduğu belirtildi. İhracatı yapılan mal grupları incelendiğinde ise Makina Halıları, Kumaşlar, İplikler, Pastacılık Ürünleri, Değirmencilik Ürünleri, Plastikler ve Mamülleri, Bitkisel Yağlar, Demir Çelik Mamülleri, Dış Giyim ile Diğer Gıda Müstahzarlarının en çok ihracatı yapılan mal grupları olduğu ifade edildi.

Gaziantep en fazla ihracat yapan 6. il oldu

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin lokomotif ili olan Gaziantep ihracatının 2018 yılı Ocak-Ekim döneminde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,4'lik bir artışla toplam 5 milyar 679 milyon dolara ulaştığı ve bu rakamlarla Türkiye'nin en çok ihracat yapan altıncı ili konumundaki yerini koruduğu ifade edildi. Gaziantep'in ihracatında ön sıralarda Halı, Tekstil ve Hammaddeleri, Hububat-Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Kimyevi Maddeler ile Ağaç ve Orman Ürünleri sektörlerinin geldiği belirtildi.