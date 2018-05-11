Tuna, Hemşirelik Haftasını kutladı

Dr. Arzu Tuna, “Hemşirelik doğumdan ölüme yaşamın her anında, halkın yanında ve onun sesi olan bir meslektir” dedi.

Hemşirelik haftası nedeniyle bir mesaj yayımlayan Prof. Dr. Tuna, hemşireliğin bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruyan, geliştiren, hastalık halinde bakım veren bir meslek olduğunu söyledi.

“Hemşireler bu amaçla sağlıklı ya da hasta bireylerin bakım gereksinimlerini saptayarak, buna yönelik bakımı planlamakta ve sunmaktadır” diyen Prof. Dr. Tuna, “Ayrıca hemşireler, sağlık ekibinin etkin bir üyesi olması, mesleki etik ilkelerini göz önüne alarak bakım vermesi, halkın yanında ve halkın sözcüsü olması nedeniyle de uluslararası arenada en güvenilir mesleklerden biridir. Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN) 2018 teması ‘Hemşirelik: Öncü Bir Sestir. Sağlık Bir İnsan Hakkıdır’ olarak belirlendi. Bu temanın işaret ettiği gibi hemşirelik doğumdan ölüme yaşamın her anında, halkın yanında ve onun sesi olan bir meslektir. Sağlığı korumak, geliştirmek ve bozulmuş sağlığın iyileştirilmesine yardım sağlamak için aldığı eğitimle, ırk, cinsiyet, dil, din ve mezhep ayrımı yapmadan tüm bireylere eşit hizmet vermek için çalışan, yüreğini onlara vermiş, motive olmuş bir değerdir" ifadelerini kullandı.

Türkiye’de 19 Nisan 2011’de yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliğinin de tüm bu değerler bir araya getirilerek hazırlandığını vurgulayan Prof. Dr. Tuna, "Hemşirelerin yasal sorumluluklarını gösteren ve hemşirelerin bakımda ve tedavi hizmetlerinde neleri yapacaklarını, net olarak açıklayan bu yönetmelik hemşireleri yasal alanda güçlendirmekte ve hemşirelik bakımının nasıl olması gerektiğini tüm sağlık çalışanlarına göstermektedir. Bu vesileyle tüm meslektaşlarımın hemşireler gününü ve haftasını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.