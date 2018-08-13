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13 Ağustos 2018 17:31

Tünelde alev alan TIR cayır cayır yandı

Gaziantep’in nurdağı ilçesinde seyir halinde bulunan bir tır tünelde alev aldı.

Tünelde alev alan TIR cayır cayır yandı

13 Ağustos 2018 17:31


Edinilen bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Nurdağı Otoyolu üzerinde Nurdağı Bahçe mevkisinde tünelden geçen 06 SBT 09 plakalı tır, bilinmeyen bir nedenle aniden alev aldı. Alevleri fark eden ve ismi açıklanmayan tır şoförü, aracı yol kenarına çekerek, aracı terk etti.Alevlerin tamamen tırı sararken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.


Ekipler kısa sürede yangını söndürürken, otoyol yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı. Uzun süre araç kuyruğunun meydana geldiği otoyol, tırın çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.


Polis kazayla ilgili inceleme yapıldı.




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