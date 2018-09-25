Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası'ndan GTO'ya ziyaret

Gaziantep'teki ticaret hayatını yerinde incelemek üzere kente gelen Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası (TUTSO) heyeti Gaziantep Ticaret Odası'nı ziyaret etti.

Gaziantep'teki ticaret hayatını yerinde incelemek üzere bir gezi düzenleyen Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası (TUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın ve Meclis Başkanı Yavuz Semizer başkanlığındaki heyet Gaziantep Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur, ziyarette heyete Gaziantep'in sosyo-ekonomik yapısı ve odanın çalışmaları ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Ziyarette konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Odalar arası işbirliğinin önemine vurgu yaparak sosyal, kültürel, ekonomik ve ticari alanlarda yapılacak ortak çalışmaların Gaziantep'in yanı sıra Turgutlu'nun da gelişimine önemli katkılar sağlayacağını söylediler.

Odalar arasında böylesi iş birlikleri oluşturulmasının kentlerin yanı sıra ülkemizin de kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağını belirten GTO Başkanları, her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirttiler.

Gaziantep Ticaret Odası ile Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası arasında yapılacak ortak çalışmaların da ele alındığı ziyarette, kendilerine gösterilen misafirperverlikten dolayı GTO Başkanlarına teşekkür eden TUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın ve Meclis Başkanı Yavuz Semizer, Gaziantep'i ticari ve sanayi alanında, Gaziantep Ticaret Odası'nı ise yapılan çalışma ve projelerinden ötürü kendilerine “Model ve Örnek” aldıklarını belirttiler.

TUTSO başkanları iş gezisini Gaziantep'teki gelişmeleri yerinde görme açısından önemli bir fırsat olarak gördüklerini de sözlerine ekledi.