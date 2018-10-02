Turizm Seferberliğine GTO'dan önemli destek

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın daveti üzerine, Muğla, Fethiye, Marmaris, Ortaca ve Dalaman'ı görüşmeler yapmak üzere ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Muğla ve Marmaris Ticaret ve Sanayi Odaları ile toplantılar gerçekleştirildi. Görüşmelerde turizm alanında özellikle de gastronomi ve kültür-tarih turizmi alanlarında yapılabilecek işbirlikleri konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Gaziantep ile Muğla arasında turizm ve ticarette iş birliği konusunda yeni bir adım daha atıldı. Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Yönetim Kurulu üyeleri ve Odamız Seyahat Acentaları Meslek Komitesi'nden oluşan heyet, Muğla ili ve ilçelerine işbirliği sürecini başlatmak üzere ziyaret ederek, turizm, ticaret ve ekonomi alanlarında ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmaları değerlendirdi.

Yapılan ziyaretlerde, Muğla ve Marmaris Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri yanında Ortaca, Fethiye, Marmaris Kaymakamları ve Belediye başkanları ile de görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep ile Muğla arasında önemli bir dostluk ve işbirliği köprüsünün kurulduğunu söyledi.

Ziyaret ve toplantılarda Gaziantep'in özellikle turizm potansiyeli hakkında bilgiler verdiklerini vurgulayan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, “Bundan bir süre önce Odamızda turizm sektörü temsilcileri, Ortaca Kaymakamı ve Marmaris ve Fethiye Belediye Başkanlarının da bulunduğu bir istişare toplantısı düzenlemiş, illerimiz arasında turizmin geliştirilmesine yönelik çalışmaları değerlendirmiştik. Oda yönetimi olarak Muğla ve ilçelerine yaptığımız ziyarette, Gaziantep'in ticaret hayatının yanında turizm potansiyeline ilişkin bilgiler de vererek yapılacak iş birlikleri konusunda değerlendirmelerde bulunduk” dedi.

GTO Başkanı Yıldırım “Gaziantep ve Muğla turizmde işbirliği yapacak”

Muğla ve ilçelerine yapılan ziyaretin hayli verimli geçtiğini belirten GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, “Gaziantep Ticaret Odası olarak kentimizin sahip olduğu turizm potansiyelinin tanıtımına bundan önce olduğu gibi bundan sonra da önemli katkılar sağlamak istiyoruz. Ülkemizde turizm dendiğinde ilk akla gelen kentlerin başında Muğla geliyor. Turizmin yoğun olduğu yaz sezonunda Gaziantep'ten Muğla'ya, kış aylarında ise Muğla'dan kentimize organizasyonlar yapılması konusunda mutabık kaldık. İki kentin turizm ve ticarette yapacağı işbirliği iki kentin turizmine farklı bir bakış açısı kazandıracak. Yaptığımız toplantılarda; Gaziantep ve Muğla arasında turizm alanında karşılıklı organizasyonların yanı sıra, Gaziantep ile Muğla arasında karşılıklı direk uçak seferleri konusunda girişimlerde bulunacağız. Ülkemizin turizm cenneti Muğla ili ve ilçeleriyle yaptığımız bu iş birliği, umarım ki kentimizin kültür turizminde öncü şehirlerden biri olmasını sağlar” diye konuştu.