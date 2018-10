Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası'ndan GTB'ye ziyaret

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelen, TD-IHK Genel Sekreteri Özoğlu, Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik sürdürdükleri faaliyetler hakkında açıklamalarda bulundu. TD-IHK'nın, Türkiye ve Almanya arasındaki ticaret hacmin artırılmasına yönelik önemli bir misyon üstlendiğini kaydeden GTB Başkanı Mehmet Akıncı, konuşmasında Gaziantep ekonomisi hakkında bilgiler verdi.

Gaziantep'in gıda sanayinde Türkiye'nin lokomotif şehirlerinin başında geldiğini aktaran Akıncı, kentten 2017 yılında 6 milyar 552 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini söyledi. Türkiye'nin en fazla ihracat yapan altıncı şehri konumda olan Gaziantep'in, ihracatta en önemli pazarlarından birisinin Almanya olduğuna işaret eden Akıncı, 2018 yılında artış grafiği gösteren ticari iş birliğinin daha da üst noktalara ulaşmasını temenni ettiklerini ifade etti. Akıncı, her iki ülkede sunduğu geniş iş ağı ile güçlü bir üye skalasına sahip olan Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odasına bu bağlamda önemli görevler düştüğünü sözlerine ekledi. Türkiye ve Almanya arasındaki toplam ticaret hacminin şu an yaklaşık 38 milyar Euro seviyesinde olduğunu belirten Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Okan Özoğlu ise amaçlarının iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak olduğunu dile getirdi. TD-IHK'nın , Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (DIHK) arasında imzalanan protokolle, 2003 yılında kurulduğunu anımsatan Özoğlu, odanın o tarihten bu yana Türkiye ve Almanya arasında gelişen her türlü ticari konuda temas noktası görevi üstlendiğini kaydetti. İki ülke pazarları arasındaki etkileşimi artıran bir köprü görevi üstlendiklerini ve bu doğrultuda hizmet sunduklarını anlatan Özoğlu, sundukları hizmet ağının daha geniş kitlelere ulaşması için Gaziantep Ticaret Borsası gibi paydaş kurumlarla uluslararası düzeyde ikili iş birliğini artırarak, ortak çalışmalara imza atmak istediklerini söyledi.

Ziyarette, GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Alagöz, Meclis Kâtip Üyesi Ahmet Karakan, Meclis Üyesi Ali Yılmaz ve Genel Sekreter Özgür Bayram'da hazır bulundu.