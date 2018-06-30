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30 Haziran 2018 14:48

Türk Hokey Milli Takımları gol makinası gibi

Bulgaristan’dan Hokey Milli Takımlarımız peş peşe galibiyet haberleriyle Türkiye’nin moralini yükseltirken kız ve erkek milli takımları bugün karşılaştıkları üçüncü maçlarında da rakiplerine şans tanımayarak namağlup unvanlarını korudu.

Türk Hokey Milli Takımları gol makinası gibi

30 Haziran 2018 14:48


Adeta gol makinasına dönen milli takımlarımızdan erkek takımı Bulgaristan karşısında 2-1, kız milli takım Ukrayna (A) takımı karşısında 6-2’lik skorla galip gelerek yenilmezlik unvanlarını koruyarak şampiyonanın favori takımları olduklarını tescillediler.


Bulgaristan’ın Albena kentinde düzenlenen U15 Kızlar-Erkekler Hokey 5S Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Şampiyonasından güzel haberler peş peşe geliyor. Kız ve erkek milli takımlar namağlup unvanla rakiplerini peş peşe yenerken, bugün karşılaştıkları üçüncü maçlarında da yine rakiplerine şans tanımadılar. Türkiye’nin U15 Kız Milli Takımım rakibi Ukrayna (A) Takımını 6-2’lik skorla yenerken, U15 Erkek Milli Takımızda ev sahibi Bulgaristan’ı 2-1’lik skorla yenerek namağlup unvanını korudu. Şampiyonanın her iki alanda ki favori takımları olan Türk Milli Kız ve Erkek takımlarının başarıları Türkiye’ye moral veriyor.


Kafile Başkanı ve Hokey Federasyon Başkan Vekili Bayram Yüksel kız ve erkek milli takımlarının üçüncü maçlarında elde ettikleri sonuçları da değerlendirerek, “Takımlarımız güçlü rakipleri karşısında adeta gol makinası gibi. İnanç ve özveriyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Bugün karşılaştığımız ev sahibi Bulgaristan ekibini erkek milli takımımız 2-1 yenerken, kız milli takımımız da Ukrayna (A) takımı karşısında 6-2’lik skorla galip geldi. Sporcularımızın gözlerinden öpüyorum. Maçlarda yüreklerini ortaya koyuyorlar. Şampiyonanın favori takımları biziz. Bugün akşam Kız ve erkek takımlarımız Bulgaristan’ın kız ve erkek takımlarıyla karşılaşacak. Türk milletinin dualarını bekliyoruz” dedi.


Sonuçlar hakkında kısa bir değerlendirme yapan Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan’da milli takımların maçlara çok iyi hazırlandığını ve oyuncuların maçlara büyük bir inanç ve kararlılıkla çıktığını belirterek sporcuları ve teknik heyeti kutladı.


Milli Takımlar rakip kalelere adeta gül yağdırdı


Bulgaristan’ın Albena kentinde düzenlenen U15 Kızlar-Erkekler Hokey 5S Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Şampiyonasından Türkiye Erkek Hokey Milli Takımı ilk maçında rakipleri Bulgaristan’ı 9-0, ikinci maçlarında Ermenistan’ı 9-0 ve son maçlarında Bulgaristan’ı 2-1’lik skorla mağlup ederken, Türkiye Kız Hokey Milli Takımı da ilk mazında rakipleri Romanya Milli Takımını 20-0, ikinci maçlarında Ukrayna Milli Takımını 15-2 ve son maçlarında Ukrayna (A) Milli Takımını ise 6-2’lik farklı skorlarla yenerek namağlup unvanını kazandılar. Bugün akşam 18.15’te Kız millî takımının Bulgaristan Kız Milli Takımıyla, Türkiye Erkek Milli Takımının ise 19,30’da Ermenistan Milli Takımıyla karşılaşacağı bilgisi de açıklandı.




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