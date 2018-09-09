Türk lirasına geçmek isteyen Belarus’un büyükelçisine tarihi jest

ABD’nin dolar yoluyla birçok ülkeyi zor durumda bırakma çabalarına dünyanın pek çok noktasından tepki gelmiş ve ticaretteki dolat etkisini azaltmaya yönelik çalışmalar tartışılmıştı. Bu konuda Belarus’un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh’ın "Biz, ticarette Türk lirası ve Belarus rublesine geçmek istiyoruz" ifadeleri büyük yankı uyandırmıştı. Büyükelçi Savinykh’ın açıklamalarına destek veren Gaziantep Para Müzesi’nin sahibi Esat Kaplan, Büyükelçi Savinymh’a samimi duyguları nedeniyle 1992 yılında Sovyetler Birliği’nden ayrılan ve Belarus’un tarihindeki ilk paralarından olan 50 kaneek yazan banknotu hediye etmek istediğini söyledi. Belarus parasının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en meşhur parası olan ve 1952 yılında basılan 1000 Türk liras’nı da büyükelçiye vermek istediğini anlatan Kaplan, tarihi anlamda büyük önem taşıyan paraları büyükelçinin bizzat kendisine vermek istediğini, görüşememeleri halinde kargoyla göndereceğini ifade etti.

Kaplan, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli parası olan mor binliğin değerinin bugün koleksiyoncularda ve açık arttırmalarda en değerli banknotlar arasında yer aldığını belirterek, değerinin 60 bin ile 160 bin dolar arasında değiştiğini kaydetti. Kaplan, "Belarus 1992 yılında Sovyetler Birliği’nden ayrıldıktan sonra ilk defa kendi para birimini kullanmaya başladı. Belarus elçisinin açıklamalarını takdir ettik. Biz de bu yüzden ilk paraları olan 50 kaneeki ve bizim Cumhuriyet tarihimizin en önemli parası olan, 1952 yılına ait mor binliği kendisine hediye etmek istiyorum. Bu mor binlik yani uluslararası geçerliliği olan tek paramız olması nedeniyle de büyük önem taşıyor. Şu anda bu 1000 TL, koleksiyoncular arasında 60-160 bin dolar arasında açık arttırmalarda değer biçiliyor" dedi.

Ülkelerin kullandığı paraların ülkenin siyasi, sosyal ve kültürel yapısı hakkında bilgi verdiğini kaydeden Kaplan, "Büyükelçiye göndereceğimiz Belarus parasında sincapları, çiçekleri, liderleri resmedilmiş. Yani ülkede yaşayan canlıları, nesneleri anlatıyor. Yani zaten bir paraya bilimsel bir gözle bakınca ait olduğu ülke hakkında çok şey öğrenebilirsiniz" şeklinde konuştu.

Kaplan, Büyükelçi Savinykh’e Gaziantep Para Müzesi’ni görmesi için de çağrıda bulunarak, kendisini Gaziantep’e davet etti. Koleksiyonunda çeşitli yıllara ait Belarus paralarının da bulunduğunu belirten Kaplan, "Ben tekrardan Belarus Büyükelçisine teşekkür ediyorum. Kendisini de buraya davet ediyorum. İsterlerse kendileriyle Belarus para köşesini de beraber hazırlayabiliriz" diye konuştu.