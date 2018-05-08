Türk mutfağını tanıtarak pazarlayabiliriz

Ulusal Yemek Yarışmasında derece elde edenlerin ödülleri dağıtıldı. Konfederasyon Başkanı Hasan Özaygut, Milli Şef Tahir Tekin Öztan ve Şef Fazilet Kahraman tarafından dereceye girenlerin altın, gümüş ve bronz madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Türkiye ve Gaziantep’in dünya gastronomi turizminden yeterli payı alabilmesinin tanıtımdan geçtiğini ifade eden Jüri Başkanı Milli Şef Tahir Tekin Öztan yurt içi ve yurt dışı organizasyonların dikkatli ve etkili yapılması gerektiğini ifade ederek 1. Ulusal Yemek Yarışmasının bu anlamda gelenekselleştirileceğini ve tabana yayılacağını ifade ederek, “Gaziantep yeni bir ilke imza attı. Burada sadece şefler yarışmadı. Burada gelenekle gelecek buluştu. Gelenek geleceğe bilgi birikimini aktardı. Anadolu buluştu bu yarışmada. Türkiye’nin dört bir yanından şeflerimiz, gurmelerimiz, lezzet ustalarımız akın etti Gaziantep’e ve Gaziantep iki gün boyunca Türk mutfağına ev sahipliği yaptı. Ev kadınlarımız annelerimiz geldi yarışmaya ve bu yarışmanın kaybedeni olmadı. Gaziantep kazandı. Türkiye kazandı. Son zamanlarda tanıtım için yabancı şef hayranlığı artmaya başladı. Bu yanlış. Bizi ancak biz tanıtabiliriz. Türk milli kültürünü ve gastronomisini Türk aşçıları ve şefleri tanıtabilir. Yabancı hayranlığı bu ülkeye kazanç değil zarar getirir. Bugün burada Anadolu’da yetişmiş şeflerimiz ve şef adaylarımız bizleri gururlandırdı. Etkinliklere büyük destekler veren ve bizleri yarışma alanında ziyaret ederek yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Bülent Öztür, değerli kaymakamlarımız ve en önemlisi de yerel ve ulusal basın kuruluşlarımıza ve mensuplarına teşekkür ediyorum. Bu organizasyonun gerçekleşmesini sağlayan Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Başkanı Hasan Özaygut ile Şef Fazilet Kahraman ve ekiplerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

40 Bin üyeyle ülkemizin ve gastronominin hizmetindeyiz

Gaziantep’te yeni bir heyecan yaşanmasını sağlayan ve gastronomi tanıtımına önemli katkılar sağlayan 1. Ulusal Yemek Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. 150 yarışmacının katıldığı ve iki gün süren yarışmada bireysel ve ekipler halinde yemek yarışması düzenlendi. Türkiye’nin dört bir yanından yarışmaya katılmak için gelen şeflerin yanı sıra üniversitelerin ve meslek liselerinin aşçılık, gastronomi gibi bölümlerinde okuyan öğrencilerin katıldığı yarışma lise, üniversite, şefler ve ev hanımları kategorilerinde düzenlendi. Gaziantep’te yeni bir ilkin başarıldığını ifade eden Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Başkanı Hasan Özaygut yaklaşık 40 bin üyelerinin bulunduğunu ve yurt içinde 46 derneğin yanı sıra yurt dışında 8 ülkede temsilciliklerinin yer aldığını ifade ederek, “Gaziantep’te iki gün boyunca adeta gastronomi şovu yapıldı. Türkiye’nin yetiştirdiği ünlü şeflerimiz, bu alanda eğitim görmekte olan öğrenciler, ev hanımlarımız kendi yörelerinin ve yöremizin yemeklerini hazırlayarak profesyonel şeflerden oluşan jürinin değerlendirmesine sundu ve yapılan değerlendirmeler sonucunda dereceye girenler ödüllerini düzenlenen törenle aldı. Etkinliklerimizde bizleri yalnız bırakmayan de daima destekleyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ve Türkiye’nin milli şefi olarak kabul ettiğimiz, gastronominin en önemli isimlerinden birisi olan jüri başkanımız Tahir Tekin Öztan’a teşekkür ediyorum. Organizasyonda büyük emekleri bulunan Şef Fazilet Kahraman ve ekibine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bir ilki başardık ve bundan sonra ulusal ve uluslararası olmak üzere yarışmalarımızı gerek yurt içinde gerekse yurt dışında sürdüreceğiz” diye konuştu.

Organizasyonun gerçekleşmesinde büyük çabaları bulunan Şef Fazilet Kahraman’da başarılı bir yarışma geçirdiklerini ve bu yarışmayla yeni bir ilki başararak bundan sonra daha geniş kapsamlı ve katılımı daha yüksek yarışmalarla gastronomiye hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Yarışmanın sonunda dereceye giren ekiplere ödülleri törenle verilirken katılımcılar Gaziantep’i çok beğendiklerini ve Gaziantep’te yapılacak bütün yarışmalara mutlaka katılacaklarını ifade ettiler. 150 yarışmacının ve yarışmacıların oluşturduğu ekiplerin katıldığı yarışma sonrası ödüller törenle verildi.