Türk Ulaşım Sen Genel Başkanından Fırat Kalkanı harekatına tam destek

Gaziantep’e gelen Türk Ulaşım Sen Genel Başkanı Şerafettin Temiz, Fırat Kalkanı harekatına destek vererek, "Eğer bu devleti ve milleti rahatsız edecek herhangi bir unsur varsa bu devletin ona müdahale etmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

Türk Ulaşım Sen Genel Başkanı Şerafettin Temiz, Gaziantep’te Şube Başkanı Baler Fidan ve şube yöneticileri ile bir araya geldi. Sorunları dinleyen Genel Başkan Temiz, İHA’ya yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı ve bu kapsamda gerçekleştirilen El-Bab operasyonuna tam destek verdi. Harekatın PKK ve YPG varlığını sona erdirmek ve DEAŞ’i ötelemek amacında olduğunu vurgulayan Temiz, "Türkiye’nin Suriye içlerine doğru gidip, PKK’nın, YPG’nin varlığını sona erdirmesi, İŞİD’i ötelemesi noktasında ortaya koyulan bu hareketi sonuna kadar destekliyoruz. Gidilmesi gereken yere, her yere mutlaka gitmek lazım, gitmemiz gerekiyor. Eğer bu devleti ve milleti rahatsız edecek herhangi bir unsur, dünyanın herhangi bir yerinde, nerede olursa olsun, bu devletin ona müdahale etmesi gerektiğine inanıyorum. Bu El Bab meselesi ya da bize karşı Suriye’de geliştirilen hareket, dünyanın herhangi bir yerinde değil, hemen yanı başımızda tam da dibimizde. Dolayısıyla devlet olarak, bizim buna müdahale etmemiz, oradaki tehlikeyi ortadan kaldırmamız gerektiğini biliyorum hem de, böyle bir hakkımız olduğunu da bizim dışımızdaki ülkeler de, oradakiler de bir şekilde bu hakkı teslim ediyorlar. Son derece yerinde ve son derece gerekli bir hareket olduğunu düşünüyor" dedi.



PKK’nın eylemleri

Genel Başkan Şerafettin Temiz, Türkiye’de 35 yılı aşkın süredir PKK mücadelesi verildiğini hatırlatarak, "Yaklaşık 35 yıldır bu ülkede devlet ve millet olarak PKK belası ile mücadele etmek zorunda kaldığımız ger gerçeğini biliyoruz. Bu millet, milli birliğini ve bütünlüğünü sağlamak adına gerekli tavrını ortaya koyduğu andan itibaren, PKK’nın ve dışarıdan destekçisi olan tüm istihbarat birim ve devletlerin, plan ya da programların boşa çıkacağına ben yürekten inanıyorum. Biz bu işin üstesinden geliriz. Bu ülkede bir iç kargaşa, iç kavga çıkarma, gayret ve çabaları yıllardır sürüp gelmekte ama bu millet Allah’a şükürler olsun ki milletimiz bunlara pirim vermedi, bundan sonra da vermeyecektir. Artık bir bütün olarak, 80 milyon olarak hepimizin ayağa kalkması gerektiği günlerden geçtiğimizi, doğudaki de, batıdaki de, güneydeki de, kuzeydeki de, tüm vatandaşlarımız bu işin bilincinde. Bu planın, bu filmin, bu senaryonun, milletin başına nasıl bir çorap örmek istendiğini açık bir şekilde artık hepimiz görmekteyiz. Ben inanıyorum ki biz bununla başa çıkacağız" şeklinde konuştu.



Rus Büyükelçi suikastı

Şerafettin Temiz, Rus Büyükelçi Andrey Karlov’a suikastın da ülke birlik ve bütünlüğünün parçalanmasına yönelik bir eylem olduğuna dikkat çekti. Devletin ve milletin böyle senaryolara artık prim vermediğini savunan Temiz, "Suikastı, bizim dışımızdaki devletlerin Türkiye’de uygulamaya çalıştığı senaryoların bir parçası olarak, bir provokatif hareket olarak değerlendirmek mümkün. Bunu zaten devlet yetkililerimiz de, bizim dışımızdaki ülke yetkililerine de bu şekilde izah ediyorlar. Türkiye ve Rusya ilişkilerini bir şekilde zaafa uğratmak, Türkiye’nin kanayan yaralarını bir başka noktada kaşıma noktasında, ’Rusya’yı da bu işin içine katabilir miyiz’ heveslerinden kaynaklanan bir saldırı olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla, hem devlet olarak hem de millet olarak, bunlara da pirim vermeyeceğimizi, pirim vermememiz gerektiğini, dimdik ayakta olmayı, birlikte olmayı, birlikte düşünmeyi bileceğiz. Devlete ve millete olan sadakatimizi her seferinde her şeye rağmen ortaya koymamız gerekir" ifadesini kullandı.



Birlik ve beraberlik çağrısı

Genel Başkan Temiz, ülkede art arda ortaya konulan senaryolar nedeniyle çok zor bir dönemden geçildiğini ifade ederek birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Tüm sendika yönetici ve üyelerine de milli hassasiyetler ve millete sahip çıkma gibi konulardaki düşüncülerini paylaştıklarını anlatan Temiz, "Türkiye bilindiği gibi çok zor bir dönemden geçiyor, zor günler geçiriyoruz. Dışarımız, ülkemizin dışındaki yerler cehennem gibi. Türkiye’yi de cehenneme çevirmeye çalışan içeriden ve dışarıdan hainlerin planlarının ciddi bir şekilde, hayatı geçirildiği bir ortamdayız. Burada bir milli duruş ortaya koymak, milli duruşu sağlayabilmek için de milli ruhun oluşturulması noktasında da üzerimize düşen görevler olduğunu bilincindeyiz. Bu nedenle arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde de bu milli hassasiyetlerin millete sahip çıkma duygusunun da olabildiğince yukarılara çekilmesi gerektiğini de kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Bu devletin sahipleri olan bu millet, muhakkak ki kendisi ile ilgili kendisi dışında geliştirilmiş olan senaryoların hepsini de çöpe atmayı başaracaktır" dedi.



Misafirhane sorunu

Temiz, demiryolu taşımacılığında görev yapan personelin Gaziantep’te misafirhane sorunu bulunduğunu söyledi. Daha önce Şube Başkanı Baler Fidan ve şube yöneticilerinin yaptığı açıklama ile soruna dikkat çektiğini hatırlatan Temiz, bu sorunu TCDD Genel Müdürlüğü’ne taşıyacağını kaydetti. Sorunun çözülmesini umut ettiklerini belirten Temiz, "Bir misafirhane sorunumuz var. Türkiye’nin değişik yerlerindeki demir yolu taşımacılığı yapan arkadaşlarımız buralara gelebilmekte ve gecelemek durumda kalmaktadır. Düne kadar kendi misafirhanemizde bu arkadaşlarımız rahat bir şekilde istirahatlerini yapabiliyorlardı. Son düzenlemeyle misafirhanemiz elimizden alınmış oldu. Şube yönetici arkadaşlarımız, taleplerini basın açıklaması ile dile getirmişti. Sendika olarak meseleyi Genel müdürümüze taşıyacağız. Ümit ediyorum ki, Genel müdürümüz bu talebimizi haklı ve doğru bulacaktır" ifade etti.

Temiz, Gaziantep’te 2 gün boyunca sendika yöneticileri ve üyeleriyle sorunların çözüm konusunda istişarelerde bulunduklarını ifade ederek, "Sendikal faaliyetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Kar kış, demeden il il gezerek, sorunlarımızı ve çözüm yollarını değerlendiriyoruz” diye konuştu.