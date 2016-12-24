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24 Aralık 2016 13:00

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği 27 yaşında

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği 27 yaşında

24 Aralık 2016 13:00

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Gaziantep Şubesi kuruluşunun 27. Yılını kutladı.
Kamu yararına çalışan, Uluslararası Kadınlar Federasyonu üyesi olan Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Gaziantep Şubesi Kuruluşunun 27. Yılını üyelerinin katılımıyla kutladı.
Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Gaziantep Şube Başkanı Beliz Yetkinşekerci Dağdelen, Kuruluşumuzun 27. Yılını kutladıklarını belirterek, “Kamu yararına çalışan uluslararası kadın federasyonu üyesi olan bir derneğiz. Türkiye de 24 ilde şubemiz bulunmaktadır. 4 yıllık üniversite mezunu Atatürk ilkelerine bağlı üyeleriyle çalışan derneğimiz, topluma yararlı faaliyetleri arttırmaktadır. Özellikle kız çocuklarının eğitimine destek oluyoruz. Üniversitelerde kız sayısını arttırmak için çaba sarf etmekteyiz. Kadınlara daha çok yatırım yapılması gerektiğini anlatıyoruz. 2017 senesinin ülkemize barış ve huzur getirmesini diliyorum” dedi.
Programın sonunda kız öğrencilere burs veren üyelere hediye ve plaket takdim edildi.



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