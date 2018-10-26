İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türk ve Arap iş adamları MÜSİAD'da buluştu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte Türk ve Arap iş adamları bir araya geldi.


Etkinliğe MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar'ın yanı sıra Türk ve Arap iş dünyasından birçok isim katıldı. Toplantıda ticari anlamda ilişkilerin daha da geliştirilmesi konuşuldu.


Arap iş insanlarına MÜSİAD'ı evleri olarak görmeleri gerektiğini söyleyen Erol Yarar, "Evinize hoşgeldiniz. İnşallah evinize gittiğiniz sıklıkta MÜSİAD'a gelirsiniz. Biz MÜSİAD'ı ilk kurduğumuz zaman İslam aleminin iktisadi olarak zayıf olması bizi fazlasıyla üzmüştü. Tabi o zaman sizlerle tanışmıyorduk. Böyle bir üzücü hadiseyle tanışmış olmamız kalbimizde yaradır. Ama bu da bir kaderdir. Allah bizleri böyle bir ortamda karşılaştırdı. İnşallah muhacirle ensarın kaynaşması gibi biz de kaynaşırız" dedi.


MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk ise etkinliğin birlikte çalışıp birlikte üretmenin ilk adımı olduğunu kaydetti. Çelenk, "Bizi kardeş yapan inancımızdır. Yüce dinimiz inanıyorsanız kardeşsiniz diyor. İnşallah ilişkilerimizin gelişmesi anlamında bu toplantı bir başlangıç olur. Çalışmalarımız iş birliklerimiz ve ticari anlamda da kardeşlik anlamında da birbirimizden istifade etmemiz gerekiyor. Aynı coğrafyada yaşıyoruz, aynı kaderi paylaşıyoruz. Birlikte yapacağımız çok iş var” diye konuştu.


Öte yandan ilki İstanbul'da gerçekleştirilen kaynaşma toplantısının ikincisinin MÜSİAD Gaziantep Şubesi'nde gerçekleştiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.