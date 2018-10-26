Türk ve Arap iş adamları MÜSİAD'da buluştu

Etkinliğe MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar'ın yanı sıra Türk ve Arap iş dünyasından birçok isim katıldı. Toplantıda ticari anlamda ilişkilerin daha da geliştirilmesi konuşuldu.

Arap iş insanlarına MÜSİAD'ı evleri olarak görmeleri gerektiğini söyleyen Erol Yarar, "Evinize hoşgeldiniz. İnşallah evinize gittiğiniz sıklıkta MÜSİAD'a gelirsiniz. Biz MÜSİAD'ı ilk kurduğumuz zaman İslam aleminin iktisadi olarak zayıf olması bizi fazlasıyla üzmüştü. Tabi o zaman sizlerle tanışmıyorduk. Böyle bir üzücü hadiseyle tanışmış olmamız kalbimizde yaradır. Ama bu da bir kaderdir. Allah bizleri böyle bir ortamda karşılaştırdı. İnşallah muhacirle ensarın kaynaşması gibi biz de kaynaşırız" dedi.

MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk ise etkinliğin birlikte çalışıp birlikte üretmenin ilk adımı olduğunu kaydetti. Çelenk, "Bizi kardeş yapan inancımızdır. Yüce dinimiz inanıyorsanız kardeşsiniz diyor. İnşallah ilişkilerimizin gelişmesi anlamında bu toplantı bir başlangıç olur. Çalışmalarımız iş birliklerimiz ve ticari anlamda da kardeşlik anlamında da birbirimizden istifade etmemiz gerekiyor. Aynı coğrafyada yaşıyoruz, aynı kaderi paylaşıyoruz. Birlikte yapacağımız çok iş var” diye konuştu.

Öte yandan ilki İstanbul'da gerçekleştirilen kaynaşma toplantısının ikincisinin MÜSİAD Gaziantep Şubesi'nde gerçekleştiği öğrenildi.