Türk ve Suriyeli işverenlere İSG semineri

Günümüz iş dünyasında çok daha önemli hale gelen İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda özellikle işverenleri bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen, GSO-MEM-İLO işbirliği projelerinin ilk adımlarından olan ve özellikle işverenler seviyesinde bilgilendirmelerin yapıldığı seminerler başladı.

İki gün süren bilgilendirme seminerinin birinci günü Türk işverenlere yönelik düzenlenirken, ikinci gün sadece Suriyeli işverenlere yönelik program gerçekleştirildi.

Türk ve Suriyeli işverenlerin büyük ilgi gösterdiği seminerlerde, başta İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu Gerekçeleri, İSG Kanunu Amaç ve Kapsamı, Tehlike Sınıfları ve Önleyici Yaklaşım ve Mevzuatta Risk Değerlendirmesi gibi konular ele alındı.

Seminerde, “Dünyada ve Türkiye’de Rakamlarla İSG” konusu işlenirken önemli sonuçlara ulaşılırken: dünya rakamlarıyla kıyaslandığında Türkiye’nin bu konuda çok daha fazla bilinçlenmesi ve tedbirlerin alınması gerekliliği tüm katılımcılar tarafından ortak görüş olarak benimsendi.

Program sonunda Suriyeli işverenler, Türk kanun ve mevzuatlarına uyum sağlamak için işletmelerinde gereken tedbirleri hızlı bir şekilde almaya başladıklarını, eksikliklerini en kısa zamanda telafi edeceklerini belirttiler.

ILO ISG Uzmanı Nefise Burcu Ünal’ın eğitmen olarak katıldığı seminerde, hem Türk hem de Suriyeli işverenlerin İSG konusunda geldikleri noktayı tahlil etme imkanı bulmaları, katılımcılara önemli faydalar sağladı.