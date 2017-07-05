Türk ve Suriyeliler arasında tehlikeli gerginlik

Evde mahsur kalan Suriyeli bir aile polis nezaretinde evinden tahliye edildi.

Olay gece saatlerinde Şahinbey İlçesi, Ünaldı Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre aralarında daha önceden alacak verecek meselesi bulunan Türk ve Suriyeli iki grup tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Kavgaya mahallelilerin de dahil olması sonucu büyüyen kavgada Suriyelilere ait araçlara zarar verilirken, evleri ise taşlandı.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, polis olay yeri çevresinde güvenlik önlemi alarak öfkeli kalabalığı dağıttı.

Polis nezaretinde evlerinden tahliye edildiler

Öte yandan olayla bağlantıları olmadığı öne sürülen Suriyeli bir aileye ait otomobile kalabalık tarafından zarar verildi. Can güvenlikleri olmadığını öne süren aile polis tarafından evlerinden tahliye edilirken, zarar gören araç ise çekici vasıtası ile olay yerinden kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki nöbeti devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.