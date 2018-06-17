Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2018 10:45

Türk ve yabancı uyruklu şahıslar arasında kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Gaziantep’te Türk ve yabancı uyruklu şahısların karıştığı silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Türk ve yabancı uyruklu şahıslar arasında kavga: 2 ölü, 2 yaralı

17 Haziran 2018 10:45


Olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Gümüştekin Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa O. (46) isimli şahıs ile M.H. adlı yabancı uyruklu kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Yabancı uyruklu 5 şahıs ve Mustafa O.’nun oğlunun da karıştığı kavgada Mustafa O., olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi ve zırhlı araç sevk edildi. Kavgaya müdahale eden polis ekipleri olay sırasında elinde av tüfeği bulunan Hattap H. (31) isimli yabancı uyruklu şahsa ’dur’ ihtarında bulundu. Uyarılara rağmen elindeki av tüfeği ile ateş açan yabancı uyruklu zanlı, polis tarafından açılan ateş sonucu öldü. Polis bölgede geniş güvenlik tedbirleri alırken; olayda yaralanan C.O isimli Türk vatandaş ve B.G isimli yabancı uyruklu şüpheli ise ise olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. Yaralılar daha sonra Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan yabancı uyruklu M.H.’nin yakalanması için arama çalışmaları sürüyor.


Otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Hattap H.’nin cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Sabah saatlerinde cenazeyi alan aile, Hattap H.’yi Yeşilkent Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından defnettiği öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç