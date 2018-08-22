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22 Ağustos 2018 20:54

TÜRKAB’dan bayram kutlaması

Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Türkiye Kardeşlik Birliği (TÜRKAB) Genel Sekreteri Abdulkadir Erdoğan, “Kültürümüzde önemli bir yere sahip olan bayramlar, bizleri birleştiren, kardeşliği pekiştiren, inancı, ibadeti, tarihi, kültürü bir sevinç atmosferinde buluşturan özel günlerdir” dedi.

TÜRKAB’dan bayram kutlaması

22 Ağustos 2018 20:54


TÜRKAB Genel Sekreteri Abdulkadir Erdoğan, Mübarek Kurban Bayramı vesilesi ile bir mesaj yayımladı. Özellikle birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yapan Erdoğan, mesajında "Mübarek Kurban Bayramının, tüm İslam âlemine hayırlara vesile olması ve hassaten ülkemizin huzur, güven ve istikrar içinde geleceğe umutla bakabilmesine vesile olur. Kültürümüzde önemli bir yere sahip olan bayramlar, bizleri birleştiren, kardeşliği pekiştiren, inancı, ibadeti, tarihi, kültürü bir sevinç atmosferinde buluşturan özel günlerdir. İnşallah, bu mübarek günler, İslam Alemi içerisinde kardeşiz diyebilen herkesle birlik ve beraberliğimize vesile olur. Mazlum coğrafyalarda, ulaşabildiğimiz tüm mağdur ve mazlumlara, hiçbir etnik köken ayrımı yapmaksızın, yardım eli uzatmak ve kardeşiz diyebilmenin çabası içinde olduk. Bundan sonra da aynı anlayışla tüm kardeşlerimize ulaşmaya çalışacağız. Bu hizmetlerin ifasında görev alan herkese şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.




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