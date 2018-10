TURKAB'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ant desteği

Türkiye Kardeşlik Birliği (TÜRKAB) Genel Başkanı Sait Ali Arslan, son günlerdeki ant tartışması ile ilgili basın açıklaması yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdi.

TURKAB Başkanı Sail Ali Arslan, açıklamasında, "Son günlerde ülkemizin yoğun gündemini oluşturan, geçmiş dediğimiz ama her an, her daim önümüze ısıtılarak getirilen bir “And” metnin varlığının tartışılması hususunda Türkiye Kardeşlik Birliği olarak basın açıklamamızdır. Ülkemizin, geçmiş yıllarında ırkçı ve ırkçılık yapan zihniyetlerin, gurupların, oluşumların, bireylerin menfur olaylarında ne denli zarar verdiğini; devletimiz ve milletimiz, ırka dayalı ülkemizi bölmek isteyen üst akıl olarak sınıflandırabileceğimiz oluşumlardan ve bu oluşumların planlanmış kurgularının olumsuzluklarına hepimiz şahit olduk, yaşadık, yaşıyoruz. Bizlerin, devletimizin ve hükümetimizin Büyük Türkiye hayalleri ve bu hayalleri gerçekleştirmek adına çalışmaları varken, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ırkçılığa karşı verdiği mücadelenin sonuçlarını aldığımız bu günlerde Ant metninin metninin tekrar masaya yatırılması, tartışmaya açılması, kabul edilir bir durum değildir. Yüzyıllar boyunca İslam bayraktarlığı yapmış necip bir millet olarak Türkü, Kürdü, Arabı, Lazı, Çerkezi, Abazası tek bir millet olmuştur. Bu millet ise İslam milletidir. Özünde ümmet bilinci vardır. Üstünlüğün sadece takva ile olduğuna inananlar olarak olarak ümmet olabilme şereffine nail olmak adına bir hayat sürdürmemiz ana gayemizdir. Bu anlamda, mazlum coğrafyada bulunan hamisi olduğumuz Alem-i İslam'a önderlik yapacak, zulmü bitirip huzurun teminini sağlayacak Büyük Türkiye gayemiz devlet vizyonu ile de belirlenmiş iken, kısır ve basit meseleler üzerinden nifak çıkarmaya kimsenin hakkı yoktur. Haddi de değildir. Türk, Kürt, Arap, Azeri gibi birbirinden güzel ve birbirinden kıymetli olan ırklarımızın Anadolu tarihinde ki birlikteliklerini göz önünde bulundurarak, dinimiz İslam'ın, geleneklerimiz, göreneklerimiz ve manevi aile yapımızın kesinlikle ırka dayalı oluşumları kabul etmediğini, İslam için tarih yazarken, kardeşliğin ölçüsü ırk olmadığına yakinen şahit olmuşuzdur. Psikolojik ve sosyolojik olarak kardeşliğe ihtiyacımız olduğu bu günlerde, kardeşliğimizin ölçüsü kesinlikle ırki olmadığı, Büyük ve Yeni Türkiye'ye doğru yol aldığımız, yürüdüğümüz bu kutsal yolda toplumumuzun hassasiyeti olan manevi bağlarımızın sinirleriyle oynanılmak istenildiği, gayretlerinin, oyunlarının yine bu aziz millet tarafından boşa çıkarılacağı ve gerekli adımları atacaklarına, anlayış göstereceklerine en derin samimiyetimizle inanıyoruz. Türkiye Kardeşlik Birliği olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğimizi, aldıkları kararları ve açıkladıkları görüşlerini memnuiyetle karşıladığımızı kamuoyuna saygıyla sunuyoruz" ifadelerini kullandı.