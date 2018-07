TÜRKAB’dan İsrail’e Ebru Özkan tepkisi

TÜRKAB Genel Başkanı Sait Ali Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, "Ebru Özkan kardeşimiz gibi bizlerde Ümmetin ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’ya, mübarek belde Kudüs’e yolculuğun ibadet olduğunu biliriz. Hem yönetim kurullarımız hemde tüm üyelerimiz ile her ay mukkades yolculuğa çıkarız. Pasaportunda T.C. ibaresi olan her kisi İsrail havalimanları ve kontrollerde keyfi uygulamalara maruz kalıyor. Bizler de her seferinde saatlerce süren sorguya maruz kalmışızdır. Yanlız hiç bir suçu olmayan Ebru kardeşimizin ellerine ve Ayaklarına takılan o kelepçeller izzetinin, koca bir ümmetin ise zilletinin resmidir. Haziran’dan bugüne tam 6 defa gözaltı süresi uzatılan Ebru Özkan’ın maruz kaldığı bu zulmün arkasında, söz konusu Kudüs sevgisi ve davası karşısında milletçe sahip olduğumuz hassasiyetimizi kırmak olduğunu, işgalci siyonist rejimin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Kudüs’e gitmesini caydırmak için bu tavrı geliştirdiğini biliyoruz. Kudüs’ün her karışında ecdadımızın izleri mevduttur. Kudüs bizimdir. İsrail’in onca çabasına,onca kazı çalışmalrına rağmen Kudüs’te kendilerine ait hiçbir eser bulamamışlardır. Bu bağlamda biz Kudüs’e aitiz, Kudüs bize. Ne tür zorlamalar çıkarsalar bile bu yola revan olmaktan geri durmayacağız. Ebru Özkan kardeşimizin Ayaklarına takılan o prangalar anlayana çok ama çok şey söyler. Ne kadarımız duyuyor, ne kadarımız uyuyor. Ebru Özkan’ın İsrail zindanlarında keyfi tutulması ve ayaklarında zincirle mahkemeye çıkarılması tüm İslam Alemi için bir utançtır" dedi.

Arslan açıklamasının devamında ise "Görevlilerinin hukuka aykırı ve gayrı insani tutumları nedeniyle israili Türkiye Kardeşlik Birliğ olarak kınıyoruz. Hukuk kuralları uyarınca kabul edilemez olan bu onur kırıcı, haksız muamelelerin bir an önce son verilmesini, Ebru Özkan kardeşimizin serbest bırakılmasını istiyoruz" ifadelerine yer verdi.