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11 Ağustos 2018 18:07

TÜRKAB’tan ABD tepkisi

Türkiye Kardeşlik Birliği (TÜRKAB) Genel Sekreteri Abdulkadir Erdoğan, ABD’nin Türkiye hakındaki skandal kararlarına tepki gösterdi.

TÜRKAB’tan ABD tepkisi

11 Ağustos 2018 18:07


Genel Sekreter Abdulkadir Erdoğan, Türkiye ekonomisine yönelik olarak ABD tarafından düzenlenen operasyonlara tepki göstererek, "ABD ve emperyalist güçlerinin Türkiye üzerinde oynadığı oyunların farkındayız. Ekonomik manipülasyonlarla ülkemize diz çöktürmeye çalışanlar, şunu iyi bilmeliler ki, Biz Allah’a iman etmiş bir milletiz, ülkemize ve milletimize asla diz çöktüremeyeceksiniz. 15 Temmuz’da nasıl tanklara karşı yürüdüysek, demokrasiye nasıl sahip çıktıysak aynı şekilde ekonomimizi ve Türk Lirasının değerini de korumayı biliriz. Bir milletin parası bağımsızlığının sembollerinden birisidir. Küresel dünyayı Komutan edasıyla yönetmeye çalışan ABD ve işbirlikçileri büyük bir hata yapıyor. Elbet bu hatanın farkına varacaklar. FETÖ ve benzeri terör örgütlerine taşeronluk yapan Trump yönetimindeki ABD, Türkiye’nin ve Anadolu direncinin elbet farkına varacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve güzel Türkiye’mizin arkasındayız. Yarınlarımız için, çocuklarımız için, dünya mazlumları için herkesi duyarlı ve sağduyulu olmaya davet ediyorum" dedi.




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