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14 Mayıs 2018 16:20

Türkiye 23. Zeka Oyunları yarışması düzenlendi

Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen Türkiye 23.

Türkiye 23. Zeka Oyunları yarışması düzenlendi

14 Mayıs 2018 16:20

Zeka Oyunları Yarışması, OYUN 2018 finaline kalan SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Yusuf Katırcı Gençler Kategorisinde Türkiye beşincisi, Vahit Alp Hıdıroğlu ise Türkiye yedincisi oldu.


Orta Doğu Teknik Üniversitesinde düzenlenen yarışmada, Gençler Kategorisinde yarı final sınavını geçen 243 yarışmacı finale kaldı. SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Yusuf Katırcı, Vahit Alp Hıdıroğlu, Furkan Alp Güngör, Ayberk Kaan Güneş, Dilara Sağır ve Zeynep Karani final sınavına katılarak Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı tarafından hazırlanan soruları yanıtladı.


Yarışma sonunda SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinden Yusuf Katırcı ve Vahit Alp Hıdıroğlu Gençler Kategorisinde ilk 10’a girerek büyük bir başarıya imza attı.




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