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16 Haziran 2017 16:35

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Gaziantep’te buluşuyor

Bölge illerinin gazeteciler cemiyet başkanları, Türkiye Gazeteciler Federasyonu(TGF) Başkanı Yılmaz Karaca başkanlığında Gaziantep’te bir araya geliyor.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Gaziantep’te buluşuyor

16 Haziran 2017 16:35


TGF Başkanı Yılmaz Karaca ve Yönetim Kurulu üyelerinin da yer alacağı toplantıda, Eskişehir, Mersin, Şanlıurfa, İskenderun, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Antakya, Adana Çukurova, Batman, Diyarbakır, Osmaniye, Tarsus ve Ceyhan Gazeteciler Cemiyet Başkanları hazır bulunacak. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, 18 Haziran Pazar günü yapılacak toplantının Gaziantep’te yapılacak olmasının önemine dikkat çekerek “Medya sektörümüzü kendi şehirlerinde temsil eden STK başkanlarını şehrimize davet ettik. Bizler, her gittiğimiz şehirde, katıldığımız her toplantıda ‘Şimdi Gaziantep’e gitme zamanı’ diyoruz. Bu toplantının, meslektaşlarımızın Gaziantep’imizi yakından görüp gezme ve fikir sahibi olmaları açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda sektörümüzün sorunlarının Gaziantep’te ele alınacak olması bizim için de önemli. Toplantıda alınacak kararlar ve çıkacak sonuç rapor haline getirilerek, ilgili birimlere aktarılacak. Ayrıca misafirlerimize Gazi şehrimizi en iyi şekilde anlatıp, onlara Gaziantep misafirperverliğini de göstermek istiyoruz” dedi.


TGF Başkanı Yılmaz Karaca ve beraberindeki isimler, ayrıca Pazar akşamı Bayazhan’da, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’nin üyelerine yönelik düzenlenen geleneksel iftar yemeğine de katılarak, Gaziantepli meslektaşlarıyla birlikte iftar açacak ve sohbet etme imkanı bulacak.




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