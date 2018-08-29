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29 Ağustos 2018 10:25

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Karakan’dan Zafer Bayramı kutlaması

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, 30 Ağustos’un en önemli milli bayramlarımızdan birisi olduğunu belirterek, “Türk milleti olarak şanlı tarihimizin en önemli sayfalarından biri olan Büyük Taarruzun yıl dönümünü büyük bir coşku ile kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Karakan’dan Zafer Bayramı kutlaması

29 Ağustos 2018 10:25


Federasyon Başkanı Sadık Karakan, 30 Ağustos Zafer Bayramının 96. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında , “30 Ağustos, tarihin her döneminde bağımsız ve hür yaşamış olan Türk milletinin dünyanın en güçlü devletlerine karşı, bir bütün olarak verdiği mücadelenin zaferle sonuçlandığı günün yıl dönümüdür. 30 Ağustos’ta, milletimizin bağrından çıkan şanlı ordumuzun cesaret ve kahramanlığı ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün üstün askeri dehası sonucu işgal kuvvetleri kesin yenilgiye uğratılmıştır. Şanlı zaferimizi ve 30 Ağustos ruhunu genç nesillere iyi anlatmalı, o ruhun her zaman canlı kalmasını sağlamalıyız. Bugün de ülkemiz kökü içeride ve dışarıda olan tehlikelerle karşı karşıyadır. Ancak, şu çok iyi bilinmelidir ki, Büyük Taarruzda sergilenen o birlik-beraberlik ve mücadele ruhu, güçlü bir şekilde varlığını korumaktadır. Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne yönelik her türlü teşebbüs, bertaraf edilecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Milletimizin Zafer Bayramını kutlarken, tüm şehitlerimize bir kez daha rahmet ve minnetlerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.




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