Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan:

yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Türk milleti olarak en önemli milli günlerimizden biri olan Cumhuriyet Bayramını kutlamanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

Başkan Karakan, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, “Cumhuriyeti biz kurduk onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz” şeklindeki sözlerini hatırlattıktan sonra, “Cumhuriyetimizi Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma konusundaki azim ve kararlılığımız artarak devam etmektedir” şeklinde konuştu.

Tarihin her döneminde bağımsız ve hür yaşamış olan Türk milletinin Kurtuluş Savaşında kendisinden kat kat üstün düşman kuvvetlerine karşı verdiği destansı mücadele sonucunda Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğunu belirten Sadık Karakan, “29 Ekim 1923, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Cumhuriyetimiz, aynı zamanda milletimizin vatan ve bayrak sevgisi ile bağımsızlık ve hürriyetine olan bağlılığının da sembolü niteliğindedir. Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi korumak ve dünyanın en güçlü devletleri arasında girmesini sağlamak hepimizin görevidir. Bizler, her şart ve platformda Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü savunmak, koruyup kollamak, iç ve dış tehditlere karşı duyarlık olmak zorundayız. Bu duygu ve düşüncelerle, bize Cumhuriyeti armağan eden başta Büyük Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün kahramanlarımızı ve gazilerimizi şükranla anıyor, ülkemizin birlik ve bütünlüğü için en yüksek fedakarlığı yapan şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum” diye konuştu.