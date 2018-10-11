Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan'dan GBC'ye destek teşekkürü

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Gaziantep Polisgücüspor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan ile birlikte Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı(GBC) Arif Kurt'u ziyaret ederek, hokeye verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, erkek ve kadınlarda Avrupa Şampiyonu olan Gaziantep Polisgücüspor Hokey Kulübü'nun başkanı Mehmet Kaplan ile birlikte GBC Başkanı Arif Kurt'u ziyaret etti. Hokey sporuna verdiği destek nedeniyle teşekkür plaketi verilen Arif Kurt, ziyaret ve plaket nedeniyle teşekkür ederek, "İnşallah bundan sonraki süreçte de başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Yeni dönemde de Polisgücüspor bayrağığımızı hem Türkiye'de hemde Avrupa'da hem ülkemizde en iyi şekilde dalgalandınacak, daha ileri noktalara götürecektir. Polisgücü takımı sokaktaki uyuşturucu bağımlısı dezavantajı grupların spora kazandırılması hedefiyle kurulmuştu. Elde ettiği başarılar, hem spor anlamında hem de sosyal anlamda ne kadar doğru bir karar olduğunu herkese gösterdi. Gaziantep Basın Cemiyeti olarak attığınız bu olumlu adımlarda hep yanınızda olduk, bundan sonra da yanınızda durmaya devam edeceğiz. Sürekli destekçiniz olmaya, başarılarınızı karşılıksız alkışlayacağımıza söz veriyoruz" dedi.

Gaziantep Polisgücüspor Kulübü Başkanı Mehmet kaplan ise, Gaziantep'te kulübe hak ettiği değer ve desteğin verildiğini belirterek, "Hem ülkemizi hem şehrimizi hem de polis teşkilatımızı başarıyla ve gururla temsil ediyoruz. Kulüp olarak şimdiye kadar çok önemli başarılarımız var. Son olarak geçen yıl çıktığımız bütün branşlarda müsabakalarda hem Türkiye'de hem Avrupa'da şampiyon olmuştu . Bundan sonra da Gaziantep'i, ülkemizi layıkıyla temsil edeceğiz. Bölge insanı gibi basın mensupları da bize çok önem ve değer veriyorlar. Bizlerden desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Hokey Açık Alan Hokey Avrupa Şampiyonluğu'nun 2019 yılı Haziran ayında Alanya'da yapılacağını da hatırlatan Kaplan, "Bu sene üzerimizde daha büyük ve önemli bir sorumluluk bulunuyor. Alanya'daki Avrupa şampiyonasında hem ev sahipliği yaparak, misafirperverliğimizi göstermek hem de başarılı sonuçlarla başarılarımıza yenilerini eklemek istiyoruz. Tüm herkesi şampiyonaya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Hokey Federasyonu Genel Başkanı Sadık Karakan ise, Gaziantep Polisgücü Hokey takımının adının en az 80 ülkede bilindiğini vurgulayarak, "Gaziantep Polisgücü hokey takımımız hep Gaziantep'in hem Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor. İnşallah daha da iyi olacak. Bundan da eminiz. Bölgemizdeki basın mensupları, Gaziantep Basın Cemiyeti ve diğer sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler herkes imkanı ölçüsünde bizlerden desteğini esirgemiyor. Bu desteğin karşığılını ise hem ülkemize, hem bölgemize başarı olarak vermeye çalışıyoruz. Şuanda Gaziantep Polisgücü Hokey takımımızın ismi en az 80 ülkede biliniyor. Takımla birlikte Gaziantep'te biliniyor. Normal şartlarda Gaziantep'in şehir olduğunu bilmeyenler Gaziantep'i şehir takımıyla biliyorlar. Gaziantep'in şanlı ismini bütün dünyaya duyuruyorlar. Bu yüzden ayrıca Polisgücü takımızı tekrar tebrik ediyoruz, başarıların devamını diliyoruz" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda ise Federasyon Başkanı Karakan, GBC Başkanı Kurt'a teşekkür plaket verdi.