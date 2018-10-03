Türkiye Hokey Federasyonu ‘'Hokey Yıldızlarını Keşfediyor'' projesi

İlk olarak 24-29 Eylül 2018 tarihleri arasında Denizli'de uygulanan projenin ikinci etabı İzmir'de başladı. 1-9 Ekim tarihleri arasında İzmir'de hokey antrenörlerince, farklı okullardan 100 öğrenciye verilecek temel hokey eğitimi ile hokeye yeni sporcular kazandırılacak.

Projenin içeriği ile ilgili bir açıklama yapan Federasyon Başkanı Sadık Karakan, ‘'Hokey Yıldızlarını Keşfediyor projesiyle 2002-2009 doğumlu yetenekli gençleri branşımıza kazandırıp, gelişimlerini takip ederek elit sporcu sayımızı arttırmayı hedefliyoruz. İlk olarak Denizli'de başladığımız projenin ikinci etabını İzmir'de uygulamaya geçirdik. Görevlendirdiğimiz antrenörlerimiz okullara giderek 2002-2009 doğumlu öğrencilerimizle bir araya geliyor ve kendilerine bir hafta boyunca hokey eğitimi veriliyor. Hokey Yıldızlarını Keşfediyor projesiyle birlikte hokeyin yaygın olmadığı illerimizde hokeyi yayarak o illerde sporcularımızın kulüp çatısı altında müsabakalara katılmasını arzu ediyoruz'' diye konuştu