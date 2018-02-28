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28 Şubat 2018 13:50

Türkiye Hokey Federasyonundan Mehmetçiğe tam destek

Türkiye Hokey Federasyonu Yönetim Kurulu Türk Silahlı Kuvvetlerine destek vermek üzere Kilis’e gidecek.

Türkiye Hokey Federasyonundan Mehmetçiğe tam destek

28 Şubat 2018 13:50


Kilis’te gerçekleştirilecek yönetim kurulu toplantısı ve çeşitli etkinlerle Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Afrin’de terör örgütlerine yönelik sürdürülen mücadelede görev alan güvenlik güçlerine destek verileceği açıklandı. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, “Türkiye Hokey Federasyonu Yönetim Kurulunu Afrin operasyonuna manevi desteğimizi göstermek amacıyla Kilis’te toplanacağız. 2 Mart 2018 Cuma günü, Kilis’te bir dizi ziyaret gerçekleştireceğiz. Ülkemiz oldukça zor bir süreçten geçiyor. Bu ülkede yaşayan yediden yetmişe herkesin, tüm hesaplarını bir tarafa bırakıp, tek vücut olma zamanıdır. Bu Asil millet; birlik ve beraberliğini bozmazsa, şer odakları hiçbir sinsi emellerine ulaşamayacaklardır, tarihte, benzeri olayları çok yaşamış bir milletiz, bu zamana kadar birçok badirelerden geçen ülkemiz, bununda üstesinden alnının akıyla çıkacaktır. Allah Devletimize ve Milletimize güç-kuvvet versin, şanlı ordumuzu da çıktığı bu yolda muzaffer kılsın” dedi. Türkiye Hokey Federasyonu Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin yanı sıra Gaziantep Polis gücü Sporunun Avrupa Şampiyonu olan hokey takımının da düzenlenecek ziyarete katılacağı açıklandı.




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