Türkiye, ikinci çeyrekte yüzde 5,1 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı Nisan-Haziran dönemine ilişkin ikinci çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) verilerini değerlendiren Konukoğlu, “İkinci çeyrekte bayram nedeniyle oluşan iş günü kaybına rağmen ekonominin ilk çeyrekte elde edilen yüksek büyüme oranını devam ettirmesi memnuniyet verici bir tablo” dedi. Konukoğlu, "Bölge ülkelerinde yaşanan karışıklıklara rağmen sanayicilerimizin üretim azmi, uygulanan teşvikler ve desteklerin de katkısıyla sanayi üretim rakamları ve ihracatımız artıyor” diye konuştu.

Konukoğlu, ekonomik verilerin yılın kalan bölümünde de büyümeye devam edeceğine inandığı belirterek, büyümenin ihracatın da artacağını gösterdiğini kaydetti.