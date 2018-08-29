Türkiye ile Karadağ yerelde işbirliği yapacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği heyeti, Karadağ’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. İki ülke belediyeler birliği arasında hem işbirliği protokolü imzalanarak, kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla görüşmeler düzenlendi. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin adına Genel Sekreter Hayrettin Güngör ve Karadağ Belediyeler Birliği Başkanı Veselin Grboviç tarafından imzalanan işbirliği protokolüyle, iki birlik arasında tecrübe paylaşımı yapılarak, proje ve eğitim programlarının geliştirilmesi amacıyla ortak planlamalar yapılabilecek. İmza törenine Karadağ Kamu Yönetimi Bakanı Suzana Pribiloviç’in yanı sıra Podgorica Büyükelçiliği Müsteşarı Bleda Kaçar, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Podgorica Program Ofisi Koordinatörü Enver Resuloğulları ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ katıldı. Karadağ’da iki kardeş şehri bulunan Gaziantep, Fatma Şahin’in Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı döneminde Karadağ ile olan mevcut ilişkileri daha da geliştirdi, belediyeler birliği düzeyinde ilişkilerin gelişmesine katkı sundu. Karadağ’ın başkenti Podgorica’daki temasların ardından heyette bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, Çetinje ve Kotor kardeş şehirlerine yönelik resmi ziyarette bulundu. Heyeti önce kardeş şehir Cetinje’nin Belediye Başkan Vekili kabul etti. Gaziantep heyetini makamında ağırlayan başkan vekili, heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Görüşmede iki şehrin ilişkileri ve gelecek planlaması detaylı olarak görüşüldü. Cetinje şehrini tanıtan Başkan Vekili, heyetle birebir ilgilendi, Kent Müzesi gezisinde eşlik etti.

“Gastronomi festivaline katılım sağlayacağım”

Cetinje temasından sonra heyet, bir diğer kardeş şehir olan Kotor’a geçti. Kotor Belediye Başkanı Vladimir Jokiç, Gaziantep heyeti onuruna bir resepsiyon düzenleyerek basın toplantısı gerçekleştirdi. Görüşmede heyeti Kotor’da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu aktaran Başkan Jokiç, “Gaziantep bizim en aktif kardeş şehrimiz ve işbirliği yapmaktan oldukça memnun olduğumuz Türkiye’nin güzide bir kenti. Bugüne dek birçok önemli projeyi hayata geçirdik. Şimdiden iki ülkenin belediyeler birliği arasında protokol imzalanarak bu ilişkiler yeni bir ivme kazandı. Bundan sonra iki ülke ve şehre düşen sorumluluklar daha da arttı. Şahsen ben de Gaziantep’i çok merak ediyorum, bu sebeple Gaziantep’te düzenlenecek olan Gastronomi Festivaline katılım sağlayacağım” dedi.

“Gaziantep, Karadağ’da iki kardeş şehri olan tek kent”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ ise, “Gaziantep Karadağ’da iki kardeş şehri olan tek kent. İlişkilerimiz zaten aktif olarak devam ederken iki ülkenin Belediyeler Birlikleri arasındaki işbirliği protokolü mevcut ilişkilerimiz daha da ileri bir boyuta taşıdı. Şehirler arasındaki ilişki ülkeler seviyesine taşınarak önemli bir noktaya geldi. Bundan sonraki süreçte biz Gaziantep olarak iki ülke ilişkileri için elimizden gelenin fazlasını sunacağız. Karadağ’da bulunmaktan ve kardeş şehirlerimiz ile gelecek planlaması yapmaktan son derece memnunuz. Başkana ve kıymetli ekibine ev sahipliklerinden dolayı teşekkür ederiz. Başkanı biz de Eylül ayında Gastronomi Festivali kapsamında Gaziantep’te ağırlayacağız. Ayrıca bugün aramızda bulunamayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de selamlarını size iletmek istiyorum” diye konuştu.