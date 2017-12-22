Gaziantep’te düzenlenen ve birçok Türk ve Iraklı iş adamlarının katıldığı 3 gün devam eden Irak iş ve yatırım forumunun sonuç bildirgesi açıklandı. Sonuç bildirgesi Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve Irak Elektrik Bakanı Kasım Muhammet tarafından açıklandı. Vali Yerlikaya daha çok iş ve yatırım kararı aldıklarını belirterek, “3 günden beri çok önemli misafirlerimiz vardı. Iraklı iş adamlarımızla Gaziantep Irak İş ve yatırım forumu yaptık. Gaziantep ihracatının en az yüzde 25’ini Irak Cumhuriyetine yapıyor. Biz bu 3 günde organize sanayi sitemizde Iraklı iş adamlarımızla iş yeri fabrika ve ürünlerle ilgili tanıtım yaptılar. Irak’la ilgili başta çifte gümrük sistemi olmak üzere, önemli konuları karşılıklı istişare etme fırsatı bulduk. Biz aldığımız kararlar Iraklı ve bizim iş adamlarımız belirli sektörler tespit ettiğimiz sektörlerde belirli periyotlarla sık sık birbirimizi ziyaret kararı aldık. Ticaret sosyo-kültürel alanda çok daha ileriye gitmesi kararı aldık” dedi. Irak Elektrik Bakanı Kasım Muhammed Gaziantep’le ticaretlerini daha ileri boyuta taşımak istediklerini vurgulayarak, "Muhammet buraya gelme amacımız buradaki sanayi ve şehirleşme potansiyelini görmek ve bu potansiyelden nasıl faydalanacağımızı öğrenmektir. Bizim gördüğümüz Gaziantep bu yükün altından kalkabilir. Buradaki ekonomi ilişkileri arttırma açısından çok büyük bir adımdı bizim için şehirleşmeyi gözetmek için buraya heyetler göndereceğiz. Biz ekonomik olarak daha önce yapılan antlaşmaları daha ileri boyuta taşıma konusunda çalışacağız” diye konuştu.