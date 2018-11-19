Türkiye Kupası Şahinbey'in

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Ankara'da organize edilen Ampute Futbol Türkiye Kupası final müsabakasında Pendik Engelliler Ampute Futbol Takımını 2-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

15-18 kasım tarihleri arasında Altındağ Örnek Futbol Sahası'nda düzenlenen Türkiye Kupası müsabakalarındaSüper Lig'in ilk dört takımı olan Şahinbey, Osmanlı, TSK, Pendik Ampute Futbol takımları ile Süper Lig'in yeni takımları Malatya ve Bursa Gücü Ampute Takımları iki ayrı grupta kıyasıya mücadele etti. A grubunda mücadele eden Şahinbey Ampute Futbol Takımımız TSK'YI 4-1, Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute takımını 8-0 mağlup ederek finale yükseldi. B grubunda Osmanlı ve Bursagücü Ampute takımlarını mağlup ederek finale yükselen Pendik Engelliler Ampute Futbol Takımını 2-0 mağlup eden Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek büyük bir sevinç yaşadı. Şahinbey Ampute Futbol Takımına kupayı Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk verdi.

"Takımımızı tebrik ediyorum"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel “Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü olarak Ampute Futbol takımına ayrı bir önem veriyoruz. Şahinbey Belediye Başkanımız ve Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, onların özürleri uzuvlarında olabilir ama onların yürekleri sapasağlam diyor. Onlar o yüreklerini ortaya koyarak Türkiye Kupası'nı kazandılar bundan sonraki hedefimiz inşallah şampiyonluk olacak. Bildiğiniz gibi takımımızın başına Milli Takımımızın eski antrenörü Halil Köprülü'yü getirdik ve takımızı da başarı getirecek şekilde dizayn ettik. Türkiye Kupası müsabakalarında Süper Lig'in ilk dört takımı olan Şahinbey, Osmanlı, TSK, Pendik Ampute Futbol takımları ile Süper Lig'in yeni takımları Malatya ve Bursa Gücü Ampute Takımları iki ayrı grupta kıyasıya mücadele etti. A grubunda mücadele eden Şahinbey Ampute Futbol Takımımız TSK'YI 4-1, Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute takımını 8-0 mağlup ederek finale yükseldi. Finalde Pendik Engelliler Ampute Futbol Takımını 2-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı kazanarak müzemize getirdik. Centilmence gecen bir turnuva oldu. Tüm rakiplerimizi ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum” dedi.