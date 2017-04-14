Türkiye şampiyonu Şahinbey’den

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü adına mindere çıkan tekvandocu Seydi Vakkas Dağdelen Liseler arası müsabakalarda Türkiye 1.’ncisi olarak Gaziantep’in gururu oldu.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü, başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Tüm spor dallarında olduğu gibi yine tekvando kategorisinde de şampiyonluğu elden bırakmıyor. Türkiye Tekvando Federasyonun 2017 yılı faaliyet programında yer alan 12-14 Nisan 2017 tarihlerinde Adana’da yapılan okullar arası liseler Final Türkiye şampiyonasında Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Seydi Vakkas Dağdelen 63 kilo da birinci olarak Türkiye Şampiyonu oldu.

"Başarılarının devamını diliyorum"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Tekvando sporuna ilgi her geçen gün artıyor. Özellikle gençlerimizin spora olan ilgisi ve elde ettikleri başarılar hepimizi mutlu ediyor. Madalya alan Tekvando sporcularımızı ve Antrenörümüzü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

"Sporcularımızı kutluyorum"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, "Taekwondocularmızı ve Antrenörümüz Fatih Bidar’ı kazandıkları önemli başarılardan ve mücadelelerinden dolayı kutluyor, emekleri için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.