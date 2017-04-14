Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 16:55

Türkiye şampiyonu Şahinbey’den

Amatör spor dallarına yatırımlar yapan Şahinbey Belediyesi Yaptığı yatırımların karşılığını madalyalarla alıyor.

Türkiye şampiyonu Şahinbey’den

14 Nisan 2017 16:55

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü adına mindere çıkan tekvandocu Seydi Vakkas Dağdelen Liseler arası müsabakalarda Türkiye 1.’ncisi olarak Gaziantep’in gururu oldu.


Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü, başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Tüm spor dallarında olduğu gibi yine tekvando kategorisinde de şampiyonluğu elden bırakmıyor. Türkiye Tekvando Federasyonun 2017 yılı faaliyet programında yer alan 12-14 Nisan 2017 tarihlerinde Adana’da yapılan okullar arası liseler Final Türkiye şampiyonasında Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Seydi Vakkas Dağdelen 63 kilo da birinci olarak Türkiye Şampiyonu oldu.


"Başarılarının devamını diliyorum"


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Tekvando sporuna ilgi her geçen gün artıyor. Özellikle gençlerimizin spora olan ilgisi ve elde ettikleri başarılar hepimizi mutlu ediyor. Madalya alan Tekvando sporcularımızı ve Antrenörümüzü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.


"Sporcularımızı kutluyorum"


Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, "Taekwondocularmızı ve Antrenörümüz Fatih Bidar’ı kazandıkları önemli başarılardan ve mücadelelerinden dolayı kutluyor, emekleri için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
19
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
GAZİANTEP NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:08
  • Güneş :05:49
  • Öğle :12:41
  • İkindi :16:22
  • Akşam :19:13
  • Yatsı :20:42
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!