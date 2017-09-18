Gaziantep Mehmet Akif İnan Ortaokulunda gerçekleşen 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yıl açılış törenine Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir belediye Başkanı Fatma Şahin ve İL Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, öğrenciler ve veliler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Mili Eğitim müdürü Mete, eğitim ve öğretim gören öğretmen ve öğrenci sayıları ile bilgi verirken, bu yıl ilk kez değişik bir müfredatın okullarda okutulacağını ifade etti. Mete, yeni müfredatın büyük bir çalışmayla, tüm camianın görüşleriyle, STK’ların, öğrenci ve öğrenci velileri toplumun geniş kitlelerinin katılımıyla gerçekleştiğini kaydetti.

Gaziantep Büyükşehir belediye Başkanı Fatma Şahin ise, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, insanı yücel ki devlet yüceltsin” bakış açısıyla yola çıktıklarını belirterek, eğitim ve sağlığı, emniyet ve adaleti binanın en büyük çatı olarak gördüklerini ifade etti. Eğitim konusunda ciddi bir seferberlik başlatıldığını hatırlatan Şahin, “Önce eğitim ve önce çocuklarımız bir dönemi başlattık” dedi.

Öğrenci sayısı 520 bini bulacak

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ise bugün itibariyle 511 bin öğrencinin okula başladığını belirterek, bu sayının ay sonuna kadar 529 bine ulaşmasını beklediklerini ifade etti. Yerlikaya, “Karne sevincini beraber yaşarız ümidiyle eğitim ve öğretim dönemini açıyoruz. Bu günden 511 bin, ay sonunda 520 bini bulacağı ile ilgili kanaatimiz var. 520 bin öğrenci. Türkiye genelinin 36’da biri yapıyor. Türkiye genelinde 18 milyon öğrenci olduğunu düşürsek” ifadelerini konuştu. dedi.

Öğrencilere antep şivesi ile dua

Vali Yerlikaya öğrencilere antep şivesi ile de dua etti. Yerlikaya, “Gelin Antep şivesi ile dua edelim de, ‘okulumuza yeni başlayan yavrularımızın, bu çocuklarımızın Allah ayağına taş değdirmeye” şeklinde konuştu.

Okul sayısı ve dağıtılan kitaplarla ilgili bilgi veren Vali Yerlikaya

1165 okulumuz var. Bunların 102’si özel okulu. Başta okul ve okul çevresinin güvenliği ile ilgili dersimize daha iyi çalışarak huzurlarınıza geldik. 7 milyon kitabımız olması lazım. 6.5 milyonu geldi dağıtıldı. 500 bini ise Türkiye genelindeki müfredat ile ilgili meseleden dolayı. Bir hafta 10 gün içerisinde bu kitaplar yavrularımıza teslim edilecek” diye konuştu.

Öğrencilerin yaptığı konuşma ve halkoyunları gösterilerinin ardından Vali Yerlikaya, Fatma Şahin ve Milli Eğitim Müdürü Mete’nin çaldığı zil ile öğrenciler ders başı yaptı.